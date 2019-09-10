Yarım asırdır bitmeyen fotoğraf aşkı

Gaziantepli 63 yaşındaki Ahmet Kaya, ilkokulda merak saldığı fotoğraf çekme aşkını 50 yıldır sürdürüyor.

Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Salkım kırsal mahallesinde yaşayan 63 yaşındaki Ahmet Kaya, ilkokuldayken resim çizerek başladığı fotoğraf merakını amcasının Almanya’dan kendisine getirdiği fotoğraf makinesiyle başladığı fotoğrafçılık sanatından yarım asırdır kopamadı. Yaklaşık 50 nostaljik makinesi bulunan Kaya, Fotoğraflı mazinin aynası olarak gördüğünü söyledi.

“50 yıldır fotoğraf aşkım bitmedi”

50 yıldır fotoğraf sanatıyla uğraştığını belirten Kaya, “Okuldayken resim merakımı vardı, bu merak fotoğraf makinesini gördüğümde hayret ettim. Nasıl olur da bir düğmeye basıldığında bir kişinin resmi yapılıyor. O zamanlar amcam Almanya’daydı bana bir tane fotoğraf makinesi getirdi. Bununla yıllarca fotoğraf çektim. Elimde eskiden kalma yaklaşık 50 fotoğraf makinesi var. Hem sevdiğim işti hem de geçimimi sağlardım. En çok aklımda kalan anı ise, babası askerde olan bir arkadaşın oğlunu resmini çekecektim. Bana dediler ki, çocuk fotoğrafı da aynı paramı bende bir dağı da çeksem poz gider bir çocuğu da çeksem poz gider diye o unutamadığım bir anıdır. Fotoğraf mazinin aynası demektir. Sürekli bu adama gelirim ve bu pozlara tek tek bakarım beni geçmişe götürüyor” diye konuştu.



