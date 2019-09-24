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Yarım asırdır, daktilo tamir ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2019 10:09 | Son Güncelleme

BURSA'da Yunus Vardar (76), 50 yıl önce başladığı daktilo tamirciliğine ilk günkü heyecanla devam ediyor.

Yarım asırdır, daktilo tamir ediyor

Mehmet İNAN/BURSA,(DHA)- BURSA'da Yunus Vardar (76), 50 yıl önce başladığı daktilo tamirciliğine ilk günkü heyecanla devam ediyor. Türkiye'nin her yerinden gelen bozuk daktiloları tamir eden Vardar, "Türkiye'de bilmiyorum ama Bursa'da son daktilo tamircisiyim. Artık kimse yapmıyor bu işi. Bu mesleği yaşatmaya çalışıyorum" dedi.
Erzurum'da askerlik görevini yaparken ilk kez komutanının daktilosunu tamir eden Yunus Vardar, Bursa'nın Osmangazi ilçesi Kayhan Çarşısı'ndaki küçük dükkanında yarım asırdır mesleğini sürdürüyor. Daha önce dokumacı olarak çalışan Vardar, askerlik görevinden sonra açtığı dükkanda 50 yıldır bozulan daktiloları tamir ediyor. İlk günkü heyecanla çalıştığını belirten Vardar, "Türkiye'nin her yerinden bozuk daktilo geliyor. Türkiye'de bilmiyorum ama Bursa'da benden başka daktilo tamircisi yok" dedi.
'SON DÖNEMLERDE DAKTİLO KULLANIMINDA ARTIŞ VAR'
Eskiden daktilo kullanımının çok olduğunu belirten Vardar, "Teknolojinin gelişmesiyle daktiloya rağbet azalmıştı. Bilgisayarların çıkmasıyla birlikte daktilolar unutulmuştu ama son dönemlerde tekrar bir artış var. Eskiye meraklılar tekrar daktilo kullanmaya başladı. Çeşit çeşit daktilo tamir ediyorum. 100 yıllık nostaljik daktilolar geliyor kullanılamaz halde. Hepsini tamir edip gönderiyorum. Yaparken çok mutlu oluyorum" diye konuştu.
Bursa'da tek daktilo tamircisi olduğunu anlatan Yunus Vardar, "Artık kimse bu işi yapmıyor. Benden sonra kimse kalmayacak herhalde. Ben vazifemi yapıyorum. Bu mesleği yaşatmaya çalışıyorum" dedi. Yoldan geçen vatandaşların merak edip dükkanına girdiğini söyleyen Vardar, "Yoldan geçenler gelip fotoğraf çekiliyorlar. Merak ediyorlar. Bu beni mutlu ediyor. Daktiloyu görmeyenler var. Gördüklerinde merak edip soruyorlar" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI

Yarım asırdır, daktilo tamir ediyorYarım asırdır, daktilo tamir ediyorYarım asırdır, daktilo tamir ediyorYarım asırdır, daktilo tamir ediyor

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