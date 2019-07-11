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Yarım asırdır ‘kuşgözü’ tamiratı yapıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 08:24 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta yarım asırdır kuşgözü adı verilen çıtçıtlı düğme tamirat işi yapan Ejder Tanış, 80 yaşında mesleğinin son ustası olarak vatandaşa hizmet etmeye devam ediyor.Dulkadiroğlu ilçesi Saraçhane çarşısındaki küçük dükkanda müşterilerini bekleyen Tanış, birbirinden farklı giysi, pantolon, gömlek ve ayakkabı gibi ürünlerin düğmelerinin tamirini yapıyor.

Kahramanmaraş’ta yarım asırdır kuşgözü adı verilen çıtçıtlı düğme tamirat işi yapan Ejder Tanış, 80 yaşında mesleğinin son ustası olarak vatandaşa hizmet etmeye devam ediyor.
Dulkadiroğlu ilçesi Saraçhane çarşısındaki küçük dükkanda müşterilerini bekleyen Tanış, birbirinden farklı giysi, pantolon, gömlek ve ayakkabı gibi ürünlerin düğmelerinin tamirini yapıyor. 1952 yılından bu yana tuhafiye olarak vatandaşlara hizmet veren Tanış, farklı boyut ve çeşitlerdeki düğme ve çıtçıtları sabırla takarak tamir ediyor.

"Ben işimi hobi olarak yapıyorum"
Yaptığı ürünlere kanaat getirmeden müşteriye teslim etmediğini söyleyen Tanış, hobi olarak yaptığı işten para kazanma gibi bir niyetinin olmadığını da söyledi. Mesleğini Kahramanmaraş’ta kendisinden başka yapanın olmadığını söyleyen Tanış, işini oğullarına ve torunlarına öğrettiğini söyledi. Tanış, “Çıtçıtı, kot düğmeleri, kuşgözü ve bayanların giysilerine düğmeler yapıyorum. Yani binlerce çeşit düğme var bende. Kuşgözlerinin boy boy farklı ürünleri var, en küçüğünden en büyüğüne kadar. Bu işi yapınca bu bende yok demiyorum, bu benim hobim ve hobi olarak yapıyorum. Ben bu işe 1952 yılında başladım ve o günden bugüne bu işi yapıyordum. Ben bu ürünü yapıyorum ve İstanbul’da yapılıyor ürünler tam bastırılmadığından açılıp kapanmıyor. Ya kopuyor ya da kumaşı ile birlikte kopuyor. Buraya her yerden insan geliyor ve ben de yaptığım zaman iyice kanaat getirmeden müşterinin eline veremiyorum. Ürünleri bir buçuk liradan, iki buçuk 3 liraya kadar yapıyorum. Kahramanmaraş’ta benden başka bu işi yapan yok ve şimdi çocuklarıma ve torunlarıma bu işi öğretiyorum. Benden sonra onların bu işi yapmasını istiyorum. Yani bu devire göre lüzumlu olan bir iştir” diye konuştu.

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