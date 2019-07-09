HABER

Yarım asırdır 'topaç' üretiyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 12:03 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da Abuzer Özer (73), unutulmaya yüz tutan topaç üretiyor.

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da Abuzer Özer (73), unutulmaya yüz tutan topaç üretiyor. 50 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Özer, teknolojiye direndiğini belirterek, yetiştirecek çırak bulamamaktan şikayet etti. Oturakçılar Pazarı'ndaki ahşap oyuncak ustası 5 çocuk babası Abuzer Özer, çevresine ip sarılıp yere atılarak döndürülen ve bir zamanlar çocukların vazgeçilmezi olan topacın yerini günümüzde bilgisayar, tablet gibi cihazlardaki sanal oyunların aldığını ifade etti. Yarım asırdır topaç ve ahşap oyuncaklar üreten Özer, "Teknolojiye karşı direnmeye çalışıyoruz. Sağlıklı olduğu için ve nostaljiyi yaşattığı için yarım asırdır ahşap oyuncaklar üretmeyi sürdürüyorum. Ömrüm ve sağlığım el verdikçe de yapmaya devam edeceğim. Günümüz oyuncakları, çocukların sağlığına zararlıdır. Teknolojiden dolayı işler düştü ama direnmeye, ayakta durmaya çalışıyoruz. Tek şikayetim benden sonra bu mesleği sürdürecek olmayışı. Çünkü yıllardır yanımda çalıştıracak bir çırak bile bulamıyorum" dedi.

Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...Dededen kalma yöntemlerle yapıyorlar! 37 derece sıcakta...
Yuvasından düşen yavru karga için seferber oldularYuvasından düşen yavru karga için seferber oldular
Sultangazi'de 14 yaşındaki çocuk ihtihar ettiSultangazi'de 14 yaşındaki çocuk ihtihar etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Resmen duyurdular: Para birimi değişiyor

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Bergüzar Korel milyonluk oldu! Böyle kutladı

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

Muvazzaf askerlere gözaltı kararı! Aralarında subaylar da var

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

UAEA duyurdu! Dünyayı tedirgin eden gelişme

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bursa'da hayat durdu! Vali Canbolat'tan açıklama

Bursa'da hayat durdu! Vali Canbolat'tan açıklama

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Eski müsteşar yardımcısı, ölü bulundu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uçurumun kıyısındaki 839 yıllık tarih: Divriği Kale Camisi

Uçurumun kıyısındaki 839 yıllık tarih

Ölber Vadisi'nin içinde saklı kalan güzellik: Deve Mağarası

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik

15 Temmuz gazisine 41 ameliyat

15 Temmuz gazisine 41 ameliyat

Hafıza 15 Temmuz Müzesi tamamlandı

Hafıza 15 Temmuz Müzesi tamamlandı

"15 Temmuz'da yeğenim dizlerimde şehit oldu"

15 Temmuz'da yeğenim dizlerimde şehit oldu

15 Temmuz Şehidi Cennet Yiğit’in Babası Yahya Kemal Yiğit: Biz 15 Temmuz’u her gün yaşıyoruz

Biz 15 Temmuz’u her gün yaşıyoruz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.