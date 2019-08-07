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Yarım asırlık cezaevi kapatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 11:42 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 51 yıldır faaliyet gösteren Nizip Ceza ve İnfaz Kurumu kapatıldı.

Yarım asırlık cezaevi kapatıldı

Metin İLİKSOY/NİZİP (Gaziantep), (DHA)- GAZİANTEP'in Nizip ilçesinde 51 yıldır faaliyet gösteren Nizip Ceza ve İnfaz Kurumu kapatıldı. Cezaevindeki 40 hükümlü ve tutuklu ise sabah saatlerinde Gaziantep Cezaevi'ne nakledildi.
İlçeye bağlı Kıbrıs Mahallesi'nde 1968 yılında faaliyet göstermeye başlayan Nizip Cezaevi, Adalet Bakanlığı'nın aldığı kararla kapatıldı. Eğitim kurumlarının arasında kalması ve kapasite yetersizliği nedeniyle kapatıldığı bildirilen cezaevindeki 40 hükümlü ve tutuklu ise, geçici olarak Gaziantep Ceza ve İnfaz Kurumu'na nakil edildi.
Bölgenin ihtiyacını karşılamak üzere yeni cezaevinin ise tamamlanmak üzere olduğu bildirildi. Karkamış yolu üzerinde inşası süren cezaevinin, T tipi ve uluslararası standartlara uygun olacağı belirtildi. 1000 kapalı, 250 açık olmak üzere toplam 1250 hükümlü ve tutuklunun kalması için 120 bin metrekare alan üzerinde planlanan cezaevinin faaliyete geçmesi ile Gaziantep'e sevk edilen tutuklu ve hükümlülerin buraya nakledileceği öğrenildi.

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Yarım asırlık cezaevi kapatıldıYarım asırlık cezaevi kapatıldıYarım asırlık cezaevi kapatıldı

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