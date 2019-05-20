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Yarım asırlık çiftlerden gençlere uzun süreli evlilik için tavsiyeler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 18:41 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de, evlilikte 50 yılını dolduran çiftler, '15- 21 Mayıs Aile Haftası' kapsamında yeni evlenen çiftlerle bir araya gelerek, uzun süreli evlilik için tavsiyelerde bulundu.

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, evlilikte 50 yılını dolduran çiftler, '15- 21 Mayıs Aile Haftası' kapsamında yeni evlenen çiftlerle bir araya gelerek, uzun süreli evlilik için tavsiyelerde bulundu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce düzenlenen programa, evlilikte 50 yılını dolduran ve yeni evlenen 8 çift katıldı. Yaşlı çiftler, uzun yıllar evli kalınabilmesi için tavsiyelerde bulunurken, gençler ise dikkatle dinledi. Yeni evliler, dünyaevine girerken, karşılaştıkları zorlukları paylaştı. Emekli astsubay Mustafa Bilir (80), 52 yıllık evliliğini anlatırken sadakat, sevgi ve saygının önemine dikkat çekti. Bilir, "Aile içinde güven önemlidir. Dengeyi bozmamak lazım. Denge bozulursa eşitlik bozulur. Eşitlik bozulunca da araya nifak girer ve işler bozulur. Evlilikte kadın kızdığı zaman erkeğin, erkek kızdığı zaman da kadının sessiz kalması gerekir" dedi. Emekli öğretmen Pembegül Dursun (74) ise eşiyle 53 yıldır aynı yastığa baş koyduklarını aktararak, "Evliliğimiz çok güzel geçti. Evliliği yürütmek için her iki tarafın da anlayışlı olması gerekiyor. Bir ailede tabi ki tartışma, kavga olabilir; ama her iki taraf bunu idare ettiği sürece herhangi bir sıkıntı olmaz. Ben de eşimle kavga edebilirim; ama o sinirlendiği zaman ben susarım. Ben sinirlendiğim zaman o susar. Sonrasında konuşarak arayı düzeltebiliriz" diye konuştu. 3 aylık evli pratisyen hekim Nermin Özkibar (28) da "Biz yeni evliyiz; ama uzun süredir birlikteyiz. İnşallah bizler de büyüklerimiz gibi uzun yıllar deviririz. Burada uzun yıllar evli kalan ailelerin nasihatlerini aldık" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer, yaşlı çiftlerin yeni kuşaklara bilgi aktarmasının önemli olduğunu belirtti.

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