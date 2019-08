Yarım asırlık gazoz makinesine gözü gibi bakıyor

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde yarım asır önce annesinin altınlarıyla alınan ve daha önce bir filme de konu olan gazoz makinesine gözü gibi bakıyor.

Çerkezköy ilçesinde yerli gazoz üretimi yapan ve yarım asır boyunca mesleğini sürdüren Kadir As, annesinin bilezikleriyle alınan ve daha önce ’İftarlık Gazoz’ filminde de kullanılan gazoz makinesine gözü gibi bakıyor.

Gazoz imalatına ilk olarak 1950 yılında babasıyla birlikte başladığını aktaran As, “Gazoz imalatına ilk olarak 1950’li yıllarda başladık. Bu işin hastası olan rahmetli babam Halit As, yıllarca bu mesleği icra etti. Gazozları özenle paketleyerek günlük 9 köye gazoz sevkiyatı yapıyordu. Babam, 47 yıl boyunca bu gazozculuk mesleğini hiç ara vermeden sürdürdü. Ondan sonra da veliahtları olarak Yücel ağabeyim ve ben bu mesleği devam ettirdik” dedi.

“Eski zamanlarda her şey daha doğaldı”

Geçmiş zamanlarda her şeyin daha doğal olduğunu ve daha farklı bir tat olduğunu aktaran As, “1950’li yıllardan önce babam gazoz imalathanesi kurmadan önce seyyar meyveli şifon yapar satarmış. Sonra gazoz imalathanesinde çalıştırmak için almışlar babamı. İstanbul, Olimpos gibi büyük gazoz imalathanelerinde çok uzun yıllar çalıştığını babam hep anlatırdı bana. İstanbul’a beni çocukken götürürdü babam. Topkapı’da iki tane otogar vardı. Biri Avrupa Otogarı diğeri de Anadolu Otogarı. Biz babamla Anadolu Otogarı yanında, Topkapı’da kale surları karşısında, ağaçlıklar içinde bulunan gazoz imalathanesine giderdik. Gide gele bu iş benim de ilgimi çekti, çok hoşuma gitti. Gerçekten böyle bir gazoz imalathanemizin olmasını canı gönülden istedim. 8-10 yaşlarındaydım o zamanlar. Babam çıkma kapak, çıkma şişe kasası alırdı. Gazoz makinemizin tamiri için de çeşitli malzemeler alırdı. Sonrasında Çerkezköy’e dönerdik. Babam yol boyunca bana gazozculuğa başlama hikayesini anlatırdı. Eski zamanlarda her şey daha doğaldı, o yüzden gazozlarda çok tatlı geliyordu. İçmeye başladığınızda vazgeçemiyordunuz” diye konuştu.