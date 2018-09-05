Yarım asırlık, hasatta ‘çatal elma’ bulanı ödüllendirme geleneği

Fatih DALDAL/BAYRAMİÇ (Çanakkale), (DHA)- ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinin Kazdağları sınırları içerisindeki köylerinde, elma yetiştiriciliğiyle geçimini sağlayan üreticiler, ‘çatal elma’ geleneğini 50 yıldır yaşatıyor. Hasat döneminde yapışık elma bulan işçiler, bolluk ve bereketin işareti olduğu inancıyla bahçe sahibi tarafından ödüllendiriliyor. Kazdağları’nın Kuzey yamaçlarında kalan Bayramiç ilçesinde, elma yetiştiriciliğinin yapıldığı elmasıyla ünlü Evciler köyünün yanı sıra Yeşilköy, Karaköy, Çırpılar ve Külcüler köylerinde yarım asırlık ‘çatal elma’ geleneği yaşatılmaya devam ediyor. Elma bahçelerinin ağustos ve eylül aylarında hasadı yapılırken, bir elmadan diğer bir elmanın oluşması olarak ifade edilen çatal elma bulunursa, o bahçede bolluk ve bereket olacağına inanılıyor. Elma yetiştiriciliğiyle yaşamını kazanan üreticiler, elma hasadı sırasında bahçesinde çatal elma bulan işçiyi fazla yevmiye ile ödüllendiriyor. Gelenek gereği, Evciler köyünde yaşayan elma bahçesi sahibi Mustafa Güler (30), bu hasat döneminde çatal elmayı bulan işçisi Şakir Aydın'ı (35), bir yevmiye fazla ücret vererek ödüllendirdi. Üretici Mustafa Güler, “Her elma bahçesi sahibi kendi maddi durumuna ve isteğine göre bir ödül veriyor. Elma bahçesinde çalışan diğer işçilere de çeşitli meşrubatlar ikram ettik" dedi. Aynı köydeki üretici Hüseyin Zeybekoğlu da (37), çatal elmayı bulan işçisi Havva Nur Taşkın'ı miktarını açıklamak istemediği bir ücretle ödüllendirdi. Bahçesindeki diğer çalışan işçilere de, ilçenin meşhur tahin helvasından ikram etti. Ziraat Mühendisi Salih Bozkurt, meyvenin oluşumu sırasında yeterli soğuk havayı alamaması nedeniyle bahçelerde bu tür elmaların nadir olarak oluştuğunu söyledi.

