Yarım asırlık kaval ustası zanaatını sürdürecek çırak bulamıyor

Beş çocuk babası Acar'ın tek isteği, ağaca "ses" vererek kazandığı parayla büyüttüğü çocuklarına öğrettiği zanaatının sürdürülmesi.

- "İtina gösterirsen güzel ses verir"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Acar, üflemeli çalgı ustası "Düdükçü Nuri" lakaplı babasının, "Artık bu mesleği sen yürüteceksin, benim gibi usta oldun." diyerek mesleği kendisine bıraktığını anlattı.

Kaval üretmenin incelikli bir iş olduğunu belirten Acar, "Perdelerini güzel deleceksin. İç deliği çok önemli. Yamuk yapılırsa olmaz. Çok itina gösterir, güzel işçilik yaparsan güzel ses verir. Kaval deyip de geçmeyin. Bugün piyasada çok nadir usta var. Kaval yapan en eski ustalardan bir tanesiyim." dedi.

Acar, kavalın birçok çeşidi olduğunu aktararak, ürettiği kavala ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yaptığımız ikinci pozisyon do kaval. Tabii bunun birinci pozisyonları da var. Ana sesleri mi'den tutun da fa, do, do diyez ve la'ya kadar var. Do kavalın aşamasını anlatırsak uzunluğu 75 santimetre boyunda olacak. İç deliğini de 16 milimetre çapında deliyoruz. Dil ile birinci perde arası 39 santimetre oluyor. Daha sonra 3,5 santimetre aralıkla 7 perde deliyoruz. Altta bir de cin delikleri var. Bunları deldikten sonra kavalımız tamamlanmış hale geliyor."