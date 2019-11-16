Yarım asırlık kaval ustası zanaatını sürdürecek çırak bulamıyor

Tozlu bir ortamda çalıştığı için ciğerlerinden rahatsız olan Acar, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini sürdürüyor. Acar, zanaatını sürdürecek çırak bulamadığı için bu mesleğin unutulmasından korkuyor.

Sabahın erken saatlerinde geldiği atölyesinde gün boyunca çalışan Acar, çeşitli ağaçlardan elde ettiği parçayı belli bir boyuta getirdikten sonra tezgahta milimetrik ölçülere göre ince ince işleyerek şekillendiriyor.

Acar, 10 yıl boyunca babasının izinden giderek ürettiği ney, zurna, kaval, düdük gibi üflemeli çalgılarda usta oldu. Babasının mesleği bırakmasının ardından işi tamamen devralan Acar, Esenler'de açtığı atölyede 50 yıldır büyük bir aşkla mesleğini sürdürüyor.

İSTANBUL (AA) - ZEYNEP RAKİPOĞLU - Kaval, ney, zurna ve düdük gibi üflemeli çalgıları yarım asırdır büyük bir özenle üreten Ali Rıza Acar, babasından devraldığı mesleğini sürdürecek çırak bulamadığı için zanaatını bırakamıyor.

Beş çocuk babası Acar'ın tek isteği, ağaca "ses" vererek kazandığı parayla büyüttüğü çocuklarına öğrettiği zanaatının sürdürülmesi.

- "İtina gösterirsen güzel ses verir"

AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Acar, üflemeli çalgı ustası "Düdükçü Nuri" lakaplı babasının, "Artık bu mesleği sen yürüteceksin, benim gibi usta oldun." diyerek mesleği kendisine bıraktığını anlattı.

Kaval üretmenin incelikli bir iş olduğunu belirten Acar, "Perdelerini güzel deleceksin. İç deliği çok önemli. Yamuk yapılırsa olmaz. Çok itina gösterir, güzel işçilik yaparsan güzel ses verir. Kaval deyip de geçmeyin. Bugün piyasada çok nadir usta var. Kaval yapan en eski ustalardan bir tanesiyim." dedi.

Acar, kavalın birçok çeşidi olduğunu aktararak, ürettiği kavala ilişkin şu bilgileri verdi:

"Yaptığımız ikinci pozisyon do kaval. Tabii bunun birinci pozisyonları da var. Ana sesleri mi'den tutun da fa, do, do diyez ve la'ya kadar var. Do kavalın aşamasını anlatırsak uzunluğu 75 santimetre boyunda olacak. İç deliğini de 16 milimetre çapında deliyoruz. Dil ile birinci perde arası 39 santimetre oluyor. Daha sonra 3,5 santimetre aralıkla 7 perde deliyoruz. Altta bir de cin delikleri var. Bunları deldikten sonra kavalımız tamamlanmış hale geliyor."