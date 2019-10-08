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Yarım asırlık mezbaha "Engelsiz Sanatevi"ne dönüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.10.2019 12:59 | Son Güncelleme

Bartın'da yaklaşık 50 yıl mezbaha olarak kullanılan bina, Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneği ve Spor Kulübü ile Bartın Belediyesi tarafından projelendirilerek, engelli bireylerin çeşitli aktivitelerle vakit geçirdiği Engelsiz Sanatevi'ne dönüştürüldü - Huriye Sevinç: - "Kızımın hayatı, Engelsiz Sanatevi'nin açılmasıyla değişti. Burayı ikinci yuva olarak görüyoruz"

SELİM BOSTANCI - Bartın'da yaklaşık 50 yıl mezbaha olarak kullanılan, daha sonra Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneği ve Spor Kulübü (BOED-DER SK) ile Bartın Belediyesi tarafından projelendirilerek "Engelsiz Sanatevi"ne dönüştürülen binada, engelliler çeşitli aktiviteler yapıyor.

Kentte, dernek kurarak bir araya gelen otizmli ve engelli aileleri, çocuklarına farklı sosyal etkinliklerle vakit geçirebilecekleri ortam oluşturmak için geçen yıl kolları sıvadı.

Engelli bireylerin sanat ve sporla buluşmasını sağlamak için çalışma başlatan dernek yönetimi, Bartın Belediyesi ile irtibata geçerek sanatevi kurulması için destek istedi.

Belediye, Gölbucağı Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 50 yıl mezbaha olarak kullanılan atıl durumdaki bina ve alanı derneğe tahsis etti. Bina, restore edilerek modern bir görünüme kavuştu.

Yaklaşık 50 engelli bireyin, kültür, sanat ve spor etkinlikleri yaparak sosyalleşmesine katkıda bulunan Engelsiz Sanatevi'nde, İl Sağlık Müdürlüğünden gönüllü diyetisyen, psikolog ve çocuk gelişim uzmanları da görev yapıyor.

- "Engelli bireylere günlük yaşam desteği veriliyor"

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, göreve geldiklerinden bu yana engelli bireyler ve aileleri için ellerinden gelen desteği vermeye gayret ettiklerini söyledi.

Engelli bireylerin topluma kazandırılmasına önem verdiklerini vurgulayan Akın, Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneği ve Spor Kulübü ile ortak çalışma yaparak engellilere yönelik sanatevi projesini hayata geçirdiklerini kaydetti.

Uzun yıllar belediye mezbahası olarak hizmet veren 700 metrekare alana sahip binayı restore ettirdiklerini anlatan Akın, "Otizm derneği ve engelli aileleriyle bir proje yaparak bu alana sanatevi yapmaya karar verdik. Burada yaklaşık 50 engelli çocuğumuzun sanat, spor ve bireysel eğitimlerine destek olunuyor ve bütün giderlerini Bartın Belediyesi karşılıyor." dedi.

Akın, Engelsiz Sanatevi'nden 29 otizm, 2 işitme, 1 görme, 13 zihinsel ve 4 bedensel engelli bireyin faydalandığını aktararak, şunları söyledi:

"Gönüllü eğitmenlerimizin yanında 4 profesyonel eğitmenimiz burada çocuklarımızın yanındalar ve spor, yüzme, tenis, atletizm, bisiklet, halk oyunları, bireysel eğitim ve yemek, temizlik yapma gibi günlük yaşam desteği veriliyor. Burada çocuklarımızın ileriki yaşamlarında kimseye muhtaç kalmadan ayakta durmaları ve yaşamlarını idame ettirmelerine katkı sağlıyoruz. İnşallah bunun daha büyüğünü ve kapsamlısını da yapacağız. Engelleri aşmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

- "Çocuğum buraya her gün severek geliyor"

Huriye Sevinç de 29 yaşındaki otizmli kızının temel eğitiminin ardından eve kapandığını ve hiçbir faaliyetinin bulunmadığını dile getirerek, Engelsiz Sanatevi'nin açılmasıyla kızının hayatının değiştiğini kaydetti.

Burayı ikinci bir yuva olarak gördüklerini belirten Sevinç, "Çocuğum buraya her gün severek ve merakla geliyor. Öğretmenlerini seviyor, aktivitelere heyecanla katılıyor. Hayatımıza dokunan herkese çok teşekkür ederiz." dedi.

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