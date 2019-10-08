Yarım asırlık mezbaha "Engelsiz Sanatevi"ne dönüştü

SELİM BOSTANCI - Bartın'da yaklaşık 50 yıl mezbaha olarak kullanılan, daha sonra Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneği ve Spor Kulübü (BOED-DER SK) ile Bartın Belediyesi tarafından projelendirilerek "Engelsiz Sanatevi"ne dönüştürülen binada, engelliler çeşitli aktiviteler yapıyor.

Kentte, dernek kurarak bir araya gelen otizmli ve engelli aileleri, çocuklarına farklı sosyal etkinliklerle vakit geçirebilecekleri ortam oluşturmak için geçen yıl kolları sıvadı.

Engelli bireylerin sanat ve sporla buluşmasını sağlamak için çalışma başlatan dernek yönetimi, Bartın Belediyesi ile irtibata geçerek sanatevi kurulması için destek istedi.

Belediye, Gölbucağı Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 50 yıl mezbaha olarak kullanılan atıl durumdaki bina ve alanı derneğe tahsis etti. Bina, restore edilerek modern bir görünüme kavuştu.

Yaklaşık 50 engelli bireyin, kültür, sanat ve spor etkinlikleri yaparak sosyalleşmesine katkıda bulunan Engelsiz Sanatevi'nde, İl Sağlık Müdürlüğünden gönüllü diyetisyen, psikolog ve çocuk gelişim uzmanları da görev yapıyor.