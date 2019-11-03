Yarım asırlık miras anlaşmazlığı arabuluculukla çözüldü

Sonraki nesillerde değişik gerekçelerle "ben burayı satarım, burayı ekerim, burada benim de hissem var" şeklinde tartışmalar yaşanması nedeniyle tapu iptal ve tescil davası açıldığını ifade eden Altmışkara, davayla istenilen sonuca ulaşılamayınca konunun arabuluculuğa taşındığını belirtti.

Davada bir çözüme ulaşılamaması üzerine 6 davacı ve 41 davalı, hızlı bir çözüme ulaşmak için mahkeme içi arabuluculuğa başvurdu.

- "İhtilafın kökeni 50 yıl"

Büyük çoğunluğu köyde olan taraflar için gizliliği sağlayarak köy kahvesinde arabuluculuk toplantısı gerçekleştirdiklerini ifade eden Altmışkara, şunları kaydetti:

"50 yıl önceden açılmış davalar var. Kadastro ihtilafları olmuş, ayırma ihtilafları olmuş, en son açılan dava, 1 yıl önce ise de ihtilafın kökeni 50 yıl. Burası 150 dönüm bir yer ancak başvurucular 17 dönümlük bir yerin kendilerinin olduğunu iddia ediyor. Başvurucular taleplerinde 'Biz zaten yıllardır burayı kullanıyoruz, diğer mirasçılar da hak iddia edebilirler. Bu nedenle tapumuzu ayırmak istedik.' diye mahkemeye ve dolayısıyla arabulucuya müracaat ettiler. Görüşmeler sonucu 6'sı davacı olmak üzere 47 kişi, bu 17 dönümü bağımsız tapu haline getirdiler. Tarafların talepleri arabuluculuk zaptı ile anlaşma belgesine bağlandı ve hakim de bu anlaşma belgesine göre karar verdi."

- Oturup konuşarak karar verdiler

Tarafları uzlaşmaya çağırmak için aralarındaki duvarları kaldırmalarını, birbirlerini anlamaya çalışmalarını rica ettiğini dile getiren Altmışkara, görüşmeler sonunda tamamı akraba olan tarafların sorunu aslında oturup konuşarak çözebileceklerini gördüklerine dikkati çekti.