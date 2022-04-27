Yarım asırlık mücadele elektrik akımıyla son buldu! Talihsiz ölüm

Evlerine giden yolu açmak için yarım asır uğraşan Aktaş ailesi nihayet çabalarının meyvesini almak için kolları sıvamıştı. Ancak davalık yoldaki ağacın dallarını kesmeye başlayan Gündüz Aktaş'ı ve Aktaş talihsiz şekilde can verdi. İşte film gibi olayın ayrıntıları...

İlçenin Güzelyurt köyü Keller Mahallesi’nde yaşayan Gündüz Aktaş, 50 yıllık bir husumetle kazandığı yoldaki ağacı keserken feci şekilde hayatını kaybetti. Köy Muhtarı Mehmet Dökel, Aktaş’ın ağacın dallarını keserken elektrik akımına kapıldığını söyledi. Olay yerinde savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesi başladı.

Aktaş ailesi 1974 yılında evlerine giden yolu onarmak için kazma ve kürekle yol yapmak istedi. Burada komşuları ile tartışma yaşayan anne Meliha Aktaş, komşusu Şerafettin Aktaş’ı silahla vurarak yaraladı. Meliha Aktaş ile o dönemde 6 aylık olan oğlu Ecevit Aktaş ile birlikte cezaevine girdi.

MÜCADELEYİ KAZANDI, YOLA KAVUŞAMADAN ÖLDÜ

1993 yılında ise evin ana yola çıkan yolu, Keller Köyü tarafından yapılan cami nedeniyle kapatıldı. Bunun üzerine 19 yıl sonra yol tartışmaları yeniden başladı. Caminin yola yapıldığını iddia eden Aktaş ailesi sorunun çözülmesini istedi. 2014 yılında ise Keller Köyü ile aile arasında yol tartışmaları yeniden başladı. Meliha Aktaş ile Keller Köyü arasında çıkan tartışmada Meliha Aktaş darp edildi. Oğlu Ecevit Aktaş ise evden aldığı tüfekle Keller köyü muhtarı Saffet Öztürk’ü vurarak öldürdü.

Verilen mücadelede sona gelen Gündüz Aktaş, 50 yıl sonra yoluna kavuştu. Yol açmak için çalışmalara başlayan Gündüz Aktaş, ağacı kesmek istediği sırada elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti. Olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısı’nın incelemesinin ardından Aktaş’ın cansız bedeni hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)





