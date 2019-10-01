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Yarım asırlık şehir tiyatrosu sezona coşkulu başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 18:02 | Son Güncelleme

Ordu'da 1964 yılından beri perdelerini kapatmayan Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun sezon açılışı, renkli görüntülere sahne oldu

Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nun (OBBKT), 2019-2020 sezonu açılışı düzenlenen programla gerçekleştirildi.

Kentte, 1964 yılından bu yana perdelerini kapatmayan tiyatronun sezon açılışı için kortej yürüyüşü yapıldı.

Çok sayıda tiyatro grubunun katıldığı yürüyüş, Altınordu ilçesi Sırrı Paşa Caddesi'nde başladı.

Renkli kostümler giyenlerin de yer aldığı kortej, bando eşliğinde Büyükşehir Belediyesi hizmet binası önüne yürüdü.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, burada tiyatrocuların yanına gelerek, yeni sezonda başarılar diledi.

Ateş gösterisinin de sunulduğu yürüyüş, Köprübaşı Meydanı'nda sona erdi.

- Sokakta tiyatro gösterisi

Bu sezon çeşitli oyunlara ev sahipliği yapacak OBBKT, "Mor Saçlı Balerin ve İyilik Perisi" çocuk oyunu prömiyerini gerçekleştirdi.

Süleyman Felek Caddesi'nde kurulan sahnede sunulan oyun, çocuklar başta olmak üzere katılımcılardan alkış aldı.

Ardından tiyatro grupları, sokakta sanat etkinlikleri kapsamında kurulan stantlarda, dans, pandomim, Hacivat Karagöz gösterisi ile resim ve yüz boyama etkinlikleri gerçekleştirdi.

Programın sonunda OBBKT'de, sezon açılış kokteyli düzenlendi.

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