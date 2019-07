Yarım asırlık terzi mesleğini bırakıyor

Dikemeyeceği elbise yok Fason atölyesinde çalıştığı zamanlar kendi tasarımlarını da oluşturduğunu anlatan Tanyeri, 30 yıllık İstanbul macerasının ardından 51 yaşında Çerkezköy’e yeniden döndüğünü söyledi. Kızı Dilek Akkoyun’u da mesleğe alıştıran Tanyeri, Çerkezköy Gazi Mustafa Kemalpaşa Mahallesinde kurduğu dikimevinde çırak yetiştirmeye başladığını, 52 yıllık terzilik hayatında çok sayıda çırak yetiştirdiğini dile getirdi. Tanyeri, “İstanbul’da çalıştığım dönemlerde terzilik mesleğine kızların ilgisi vardı. Şimdilerde o kadar ilgi yok. Eskisi gibi çırak yetiştiremiyoruz. Fakat yine de benim umudum taze. Çünkü yetiştirdiğim binlerce çırak var. Ve onlar terzilik mesleğini başarıyla yapıyorlar. Burada açtığım dükkanımda kendi tasarımlarımın yanı sıra dışarıdan gelen özel işleri de yapıyordum. Şu an dikemeyeceğim hiçbir ürün yok, yeter ki bir kez göreyim” dedi. Terzilerin arttığını fakat eskisi gibi terzilik yapılmadığına dikkat çeken Tanyeri, “Eskiden terziler bir dikim atölyesi gibi çalışırdı. Şimdi ise dışarıdan alınan ürünler satılarak ticaret yapılmaya çalışılıyor. Yani dışarıdan ürün alınıyor, içeride bir şey üretilmiyor” dedi.

“Terziden çıkan ürün her zaman daha kalitelidir”

Terziden çıkan ürünün her zaman daha kaliteli olduğunu anlatan Tanyeri, “Terzi kıyafetin her türlü sorunlarıyla ilgilenir. Burada büyük bir emek, işçilik var. Fabrika ürünlerinde bunu göremezsiniz, fiyatı ucuzlatmak için daha kalitesiz ürünler kullanılır. Burada biz kumaşın kalitesini ve işçiliği de katınca daha güzel tasarımlar çıkabiliyor” ifadelerine yer verdi.

Mesleği yorgunluk nedeniyle bırakacağını açıklayan Tanyeri, “Ben yoruldum artık. Ellerim daha yavaş hareket ediyor. Ben bu işi mesleği layıkıyla yerine getirecek çıraklara devretmek istiyorum. Gözüm arkada kalsın istemiyorum. İnanıyorum ki burayı devralan kişi mesleğin devamını da sağlayacaktır” diye konuştu.