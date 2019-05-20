HABER

Yarım asrı deviren çiftlerden yeni evlilere altın öğütler

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 16:26 | Son Güncelleme

Kayseri'de yarım asrı geride bırakan çiftler, Aile Haftası kapsamında bir araya geldikleri yeni evlilere uzun evliliğin sırlarını anlattı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yarım asrı geride bırakan çiftler, yeni evlilere uzun evliliğe ilişkin altın öğütlerde bulundu.

Kayseri'de 50 yılı aşkın süredir evli olan çiftler ile yeni evli çiftler, Aile Haftası kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün düzenlediği programda bir araya geldi.

Kurumun konferans salonunda yapılan programda yaşlı çiftler Mustafa ve Sabiha Bilir, Pembegül ve Niyazi Dursun ile Mustafa ve Şerife Solak, yeni evli çiftlere uzun evliliğin sırlarını anlattı.

80 yaşındaki emekli astsubay Mustafa Bilir, 52 yıl 8 aydır evli olduğunu söyledi.

Mutlu bir evlilik için sadakat, sevgi ve saygının önemli olduğunu vurgulayan Bilir, eşlerin anne ve babalarına olan duygularının eşit olması ve bu dengeyi bozmamak gerektiğini belirtti.

74 yaşındaki Pembegül Dursun da eşiyle çok güzel yıllar geçirdiğini, 53 yıldır bir yastığa baş koyduklarını anlattı.

Evliliği yürütebilmek için her iki tarafın da anlayışlı olması gerektiğine dikkat çeken Dursun, "Bir ailede mutlaka kavga olur, tartışma olur ama bunu iki taraf da idare ettikten sonra her şey çözülür. Eşimle tatlı bir şekilde kavga ederim ama sonunda o sinirlendiği zaman ben susarım, ben sinirlendiğim zaman o susar. Sonra ikimiz arayı düzeltiriz. Ailenin mutlu olması çocuklara yansır. Ailenin çok sağlam ve sağlıklı olabilmesi için eşler birbirlerine sadakat, saygı ve sevgi ile yaklaşmalı." diye konuştu.

Mustafa Solak ise 58 senedir evli olduğunu, birbirlerini hiç kırmadıklarını, sevgi saygı ve sadakat üzerine yaşadıklarını anlattı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Nevzat Özer de evliliklerde iyi bir tamirci olmanın son derece önemli olduğunu kaydetti.

Genç çiftlerin evliliğinin ilk 5 yılının son derece kritik olduğunu dile getiren Özer, "Çünkü boşanmaların yüzde 40'ı evliliğin ilk yılında gerçekleşiyor. Bu boşanmaları engellemek için de Bakanlık ve müdürlük olarak var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Konuşmaların ardından çiftlere çeşitli hediyeler verildi.

10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali10 yılda 22 kez estetik ameliyat oldu! İşte son hali
Başkan Mustafa Demir’den ’19 Mayıs’ teşekkürüBaşkan Mustafa Demir’den ’19 Mayıs’ teşekkürü
Giresun’da binlerce yıllık gelenekler canlandırıldıGiresun’da binlerce yıllık gelenekler canlandırıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
altın öğütler eski çiftlerden Kayseri yeni evlilere

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

Sevgilisi intihar etmişti! 'Yası büyük...'

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

YSK'nın İstanbul için gerekçeli kararı tamamlandı!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

Dışişleri Bakanlığı personeline FETÖ operasyonu!

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

İğrenç olay! 7 kız öğrenci ailelerine anlatınca ortaya çıktı

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatı açıklaması

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

2 Haziran öncesi MHP adayını çekti

İlginizi Çekebilir

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

Güneş gözlüklerinde %60’a varan indirimleri kaçırmayın!

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

19 Mayıs için en güzel resimli mesajlar

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Trendyol’da en çok fiyatı düşen ürünleri sizin için araştırdık!

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

Kaybolan AA muhabirini arama çalışmalarında 2 asker suya kapıldı! Acı haber geldi

20 Mayıs resmi tatil mi?

20 Mayıs resmi tatil mi?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteorolojiden kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Dikkat! Meteoroloji saat vererek uyardı

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Eski Yargıtay üyesi Mustafa Kemal Tepedelen'e 10 yıl hapis cezası

Feci ölüm! Sıkışarak can verdi

Feci ölüm, gören kafasını çevirdi! Sıkışarak can verdi

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Bekçiyi rehin aldı, operasyon başlayınca intihar etti!

Sokak köpeklerinin saldırdığı yaşlı kadın öldü

Korkunç ölüm! Sokak köpekleri canını aldı

Asit saldırısına uğramıştı! Berfin eski yüzüne kavuşmak için tedaviye başladı

Aylar sonra aynaya baktı ve... Tek hayali var o da...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.