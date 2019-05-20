Yarım asrı deviren çiftlerden yeni evlilere altın öğütler

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de yarım asrı geride bırakan çiftler, yeni evlilere uzun evliliğe ilişkin altın öğütlerde bulundu.

Kayseri'de 50 yılı aşkın süredir evli olan çiftler ile yeni evli çiftler, Aile Haftası kapsamında, Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünün düzenlediği programda bir araya geldi.

Kurumun konferans salonunda yapılan programda yaşlı çiftler Mustafa ve Sabiha Bilir, Pembegül ve Niyazi Dursun ile Mustafa ve Şerife Solak, yeni evli çiftlere uzun evliliğin sırlarını anlattı.

80 yaşındaki emekli astsubay Mustafa Bilir, 52 yıl 8 aydır evli olduğunu söyledi.

Mutlu bir evlilik için sadakat, sevgi ve saygının önemli olduğunu vurgulayan Bilir, eşlerin anne ve babalarına olan duygularının eşit olması ve bu dengeyi bozmamak gerektiğini belirtti.

74 yaşındaki Pembegül Dursun da eşiyle çok güzel yıllar geçirdiğini, 53 yıldır bir yastığa baş koyduklarını anlattı.

Evliliği yürütebilmek için her iki tarafın da anlayışlı olması gerektiğine dikkat çeken Dursun, "Bir ailede mutlaka kavga olur, tartışma olur ama bunu iki taraf da idare ettikten sonra her şey çözülür. Eşimle tatlı bir şekilde kavga ederim ama sonunda o sinirlendiği zaman ben susarım, ben sinirlendiğim zaman o susar. Sonra ikimiz arayı düzeltiriz. Ailenin mutlu olması çocuklara yansır. Ailenin çok sağlam ve sağlıklı olabilmesi için eşler birbirlerine sadakat, saygı ve sevgi ile yaklaşmalı." diye konuştu.