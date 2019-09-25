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"Yarım çizgili yaya geçidi"nde yayaların zor anları

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 12:46 | Son Güncelleme

 BAŞAKŞEHİR'de okul yakınında bulunan yaya geçidinin kazalara davetiye çıkardığını belirten çevre sakinleri önlem alınmasını istedi.

Beyza Nur GÜLER- Ersan SAN - Semih ÇALIŞKAN- Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de okul yakınında bulunan yaya geçidinin kazalara davetiye çıkardığını belirten çevre sakinleri önlem alınmasını istedi.

Kayaşehir Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde sık sık trafik kazalarının yaşanmasının ardından çocukları okula giden veliler tedirgin. Çevredekiler, yoldaki yaya geçidinin tek yönde çizili olması diğer yönde ise yola yama yapılması nedeniyle çizgi olmamasının kazalara davetiye çıkardığını öne sürüyor. Yaya geçidinde sık sık kaza olduğu belirtilirken son olarak geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazada 36 yaşındaki Ranıa Badran isimli kadın yaralandı.

"YAVAŞLATICI BİR ÖNLEM OLABİLİR"

Çocuğunu her gün kazanın yaşandığı yolda okula götürüp getirdiğini belirten Çiğdem Bakla, "Burada araçların yavaşlaması adına herhangi bir önlem alınabilir. Çünkü okul bölgesi burada ilkokul ve ortaokul var. Çocuklar bu yolu devamlı kullanıyorlar. Ve karşıya geçmeleri gerekiyor. Yukarıdan gelen araçlar bayağı hızlı geliyor ve hiçbir yaya geçidi kurallarına uymadan. Işık olabilir, üst geçit olabilir ya da yavaşlatıcı bir önlem olabilir. Bir önlem alınması gerekiyor buraya yoksa biz bile yetişkin olduğumuz halde geçerken endişe duyuyorum burada. Bir de burada otobüs durağı var. Otobüs burada durup, çocuk önünden geçerken arkadan gelen araç onu görmüyor. Zaten Cuma günkü kaza da o şeklide oldu" şeklinde konuştu.

"BURADAN TAŞINMAYI BİLE DÜŞÜNÜYORUM"

Çiğdem Işık ise, “Burada 3. kazamız. Aynı sıkıntıyı ben de, çocuklarım da yaşıyoruz. Çocuklarım da çok gergin bu yolda gidip gelirken. Ve gerçekten bu yolun ışıksızlığı yüzünden, üst geçit olmayışından dolayı ben buradan taşınmayı bile düşünüyorum. Benim yaşadığım bu korkuyu burada oturan tüm anneler yaşıyor. Gereken yerlere, gereken şikayetlerde bulunduk ama hiçbir düzeltme olmadı" dedi.

YARIM YAYA GEÇİDİ HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bu arada yolun bir şeridi çizilen diğer yönü ise yola yama yapılması nedeniyle çizilmeyen yaya geçidi havadan da görüntülendi. Yolun yaya geçidi olduğuna dair tabelalar bulunuyor, ancak bir çok sürücü yoldan geçenlere yol vermiyor. Çocuklarıyla yolun karşısına geçmeye çalışanlar yaya geçidinde zor anlar yaşıyor.

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