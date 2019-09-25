"Yarım çizgili yaya geçidi"nde yayaların zor anları

Beyza Nur GÜLER- Ersan SAN - Semih ÇALIŞKAN- Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, (DHA) BAŞAKŞEHİR'de okul yakınında bulunan yaya geçidinin kazalara davetiye çıkardığını belirten çevre sakinleri önlem alınmasını istedi.

Kayaşehir Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi üzerinde sık sık trafik kazalarının yaşanmasının ardından çocukları okula giden veliler tedirgin. Çevredekiler, yoldaki yaya geçidinin tek yönde çizili olması diğer yönde ise yola yama yapılması nedeniyle çizgi olmamasının kazalara davetiye çıkardığını öne sürüyor. Yaya geçidinde sık sık kaza olduğu belirtilirken son olarak geçtiğimiz cuma günü meydana gelen kazada 36 yaşındaki Ranıa Badran isimli kadın yaralandı.

"YAVAŞLATICI BİR ÖNLEM OLABİLİR"

Çocuğunu her gün kazanın yaşandığı yolda okula götürüp getirdiğini belirten Çiğdem Bakla, "Burada araçların yavaşlaması adına herhangi bir önlem alınabilir. Çünkü okul bölgesi burada ilkokul ve ortaokul var. Çocuklar bu yolu devamlı kullanıyorlar. Ve karşıya geçmeleri gerekiyor. Yukarıdan gelen araçlar bayağı hızlı geliyor ve hiçbir yaya geçidi kurallarına uymadan. Işık olabilir, üst geçit olabilir ya da yavaşlatıcı bir önlem olabilir. Bir önlem alınması gerekiyor buraya yoksa biz bile yetişkin olduğumuz halde geçerken endişe duyuyorum burada. Bir de burada otobüs durağı var. Otobüs burada durup, çocuk önünden geçerken arkadan gelen araç onu görmüyor. Zaten Cuma günkü kaza da o şeklide oldu" şeklinde konuştu.