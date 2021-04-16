Yarım Elma'nın Yonca'sı Janset'in değişimi şoke etti

1990'lı yılların en efsane zamanlarına damgasını vuran ve kariyerine animatörlükle başlayan Janset, dünyaca ünlü markalar için podyuma çıktı ve mankenlik yaptı.

Janset'in değişimi şoke etti

1996 yılında atv'de yayınlanan Okan Bayülgen'in sunduğu "Televizyon Çocuğu" adlı programla tanınan Janset, kısa sürede herkesin gönlünde taht kurmayı başardı.

Sonrasında birçok tv dizisi, tiyatro oyunu ve filmlerde yer alan Janset Paçal''ı özellikle çok sevilen Yarım Elma ve Ayrılsak Da Beraberiz dizileri ile o dönem büyük bir hayran kitlesi yakalamıştı.

Ekranların kızıl saçlı güzeli daha sonra tası tarağı toplayıp Datça'ya yerleşti.

Uzun süredir ekranlardan uzak olan Janset Paçal, daha çok tiyatroda sahneye çıkıyor.

Öte yandan 49 yaşındaki oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.

Bir dönem güzelliği ile baş döndüren oyuncunun son hali hayranlarını üzse de o, bizim hala Berna'mız, Yonca'mız. İşte Janset Paçal'ın son hali...

Janset kimdir? Janset Paçal, 10 Haziran 1971 tarihinde Almanya'nın Münih şehrinde doğmuştur. Jan Paçal adında abisi vardır. Annesinin adı Feriha, Çerkez kökenli babasının adı Cavit Paçal'dır. Babası Kayserili, annesi Ankaralıdır. Ailesi Almanya'ya işçi olarak gittiğinde Janset Münih'de dünyaya gelmiş. SonraAntalya'yı beğenip orada yerleşmişler. 1990 yılında Antalya Çizgi Tiyatrosu'nda animatörlük yapmaya başladı. 1992 yılına gelindiğinde modellik yapmaya başladı. Vakko, Beymen, Aprido, David People, L'oreal, Cemil İpekçi, Spow Off Ray Ban gibi markalar için sayısız defilede Paris, New York,Milano, Tokyo, Köln,Düsseldorf,Türkmenistan ve Makedonya'da uluslararası gösterilerde yer aldı. İstanbul'a 1994 yılında gitti ve Gaye Sökmen Ajans'ına yazıldı. Birçok dergide resimleri yayınlandı, Max, Amıca,Vizyon,Bıba, Kım ve Health & Shape gibi dergilere kapak oldu.

1996 yılında atv'deki Okan Bayülgen'in sunduğu "Televizyon Çocuğu" adlı programda 90 bölüm eşlik etti. Bu program sayesinde tanınır oldu. 1997 yılında Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrolde oynadığı "Tatlı Kaçıklar" adlı dizide 66 bölümde oynadı.

1998 yılında TGRT'de 75 bölümlük paparazzi programı "Klass Magazin" adlı magazin programının sunuculuğunu yaptı. 1999 – 2002 yılları arasında yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı "Ayrılsak da Beraberiz" adlı dizide 412 bölümde başrol olarak; Hakan Yılmaz, Necmi Yapıcı,Belma Canciğer, Simge Selçuk, Ayşe Tolga, Tuluğ Çizgen, Selahattin Taşdöğen, Suzan Aksoy ile birlikte oynadı.

2000 yılında Senaryosunu Attila İlhan'ın yazdığı "Baykuşların Saltanatı" adlı dizide Janset bir kiralık katil rolü oynarken Metin Akpınar, Fikret Hakan, Nilgün Belgün, Nurseli İdiz, Levent Özdilek, Kerem Alışık, Zeynep Eronat, Başak Köklükaya ile birlikte rol aldı.

2000 yılının başlarında Kanal D ekranlarında 90 bölüm olarak Ömer Albayrak'ın da gurme görevini üstlendiği "Banvit Lezzet Şov"u Janset sundu.