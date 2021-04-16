Yarım Elma'nın Yonca'sı Janset'in değişimi şoke etti

1990'lı yılların en efsane zamanlarına damgasını vuran ve kariyerine animatörlükle başlayan Janset, dünyaca ünlü markalar için podyuma çıktı ve mankenlik yaptı.
Janset'in değişimi şoke etti
1996 yılında atv'de yayınlanan Okan Bayülgen'in sunduğu "Televizyon Çocuğu" adlı programla tanınan Janset, kısa sürede herkesin gönlünde taht kurmayı başardı.
Sonrasında birçok tv dizisi, tiyatro oyunu ve filmlerde yer alan Janset Paçal''ı özellikle çok sevilen Yarım Elma ve Ayrılsak Da Beraberiz dizileri ile o dönem büyük bir hayran kitlesi yakalamıştı.
Ekranların kızıl saçlı güzeli daha sonra tası tarağı toplayıp Datça'ya yerleşti.
Uzun süredir ekranlardan uzak olan Janset Paçal, daha çok tiyatroda sahneye çıkıyor.
Öte yandan 49 yaşındaki oyuncu sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor.
Bir dönem güzelliği ile baş döndüren oyuncunun son hali hayranlarını üzse de o, bizim hala Berna'mız, Yonca'mız. İşte Janset Paçal'ın son hali...
Janset kimdir?
Janset Paçal, 10 Haziran 1971 tarihinde Almanya'nın Münih şehrinde doğmuştur. Jan Paçal adında abisi vardır. Annesinin adı Feriha, Çerkez kökenli babasının adı Cavit Paçal'dır. Babası Kayserili, annesi Ankaralıdır. Ailesi Almanya'ya işçi olarak gittiğinde Janset Münih'de dünyaya gelmiş. SonraAntalya'yı beğenip orada yerleşmişler.
1990 yılında Antalya Çizgi Tiyatrosu'nda animatörlük yapmaya başladı. 1992 yılına gelindiğinde modellik yapmaya başladı. Vakko, Beymen, Aprido, David People, L'oreal, Cemil İpekçi, Spow Off Ray Ban gibi markalar için sayısız defilede Paris, New York,Milano, Tokyo, Köln,Düsseldorf,Türkmenistan ve Makedonya'da uluslararası gösterilerde yer aldı.
İstanbul'a 1994 yılında gitti ve Gaye Sökmen Ajans'ına yazıldı. Birçok dergide resimleri yayınlandı, Max, Amıca,Vizyon,Bıba, Kım ve Health & Shape gibi dergilere kapak oldu.
1996 yılında atv'deki Okan Bayülgen'in sunduğu "Televizyon Çocuğu" adlı programda 90 bölüm eşlik etti. Bu program sayesinde tanınır oldu.
1997 yılında Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş'in başrolde oynadığı "Tatlı Kaçıklar" adlı dizide 66 bölümde oynadı.
1998 yılında TGRT'de 75 bölümlük paparazzi programı "Klass Magazin" adlı magazin programının sunuculuğunu yaptı.
1999 – 2002 yılları arasında yapımcılığını Birol Güven'in yaptığı "Ayrılsak da Beraberiz" adlı dizide 412 bölümde başrol olarak; Hakan Yılmaz, Necmi Yapıcı,Belma Canciğer, Simge Selçuk, Ayşe Tolga, Tuluğ Çizgen, Selahattin Taşdöğen, Suzan Aksoy ile birlikte oynadı.
2000 yılında Senaryosunu Attila İlhan'ın yazdığı "Baykuşların Saltanatı" adlı dizide Janset bir kiralık katil rolü oynarken Metin Akpınar, Fikret Hakan, Nilgün Belgün, Nurseli İdiz, Levent Özdilek, Kerem Alışık, Zeynep Eronat, Başak Köklükaya ile birlikte rol aldı.
2000 yılının başlarında Kanal D ekranlarında 90 bölüm olarak Ömer Albayrak'ın da gurme görevini üstlendiği "Banvit Lezzet Şov"u Janset sundu.
2000 yılında 14 bölümlük yarışma programı olan Hazine Adası'nı Yosi Mizrahiile birlikte Star TV'de sundu. 1 Mart 2001 tarihinde Ziya Kürküt ile beraber "7. Kral TV Müzik Ödülleri" töreninde sunuculuk yaptı. 2001 yılbaşı gecesinde Hakan Yılmaz'la TRT Yılbaşı Özel programını sundu. 2001 yılında başlayarak 33 program boyunca Radio Contact'da "NEYSEN O" adlı rock programını hazırlayıp sundu.
Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ'un başrolde olduğu ve 2002'de Tgrt'de oynayan "Çocuklar Duymasın" adlı dizide konuk oyuncu olarak (6. bölüm) yer aldı.
2002 – 2004 yılları arasında "Yarım Elma" adlı dizide Günay Karacaoğlu, Erdal Tosun, Selma Ergeç ile birlikte oynadı. 2003 kışında Atv'de "Patron Kim" adlı mini dizide Cem Davran ve Ayten Gökçer ile başrolleri paylaştı.
2005 yılında Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğinde "Banyo" filminde; Sermiyan Midyat, Selçuk Yöntem, Burak Sergen, Demet Evgar, Seray Sever, Arda Kural ile beraber rol aldı.
2006 yılında Haluk Bilginer, Ata Demirer ve Metin Akpınar ile "Kısık Ateşte 15 Dakika" filminde oynadı.
2008 yılında Uluslararası Ankara Film Festivali" Ödül Töreni'ni Toprak Sergen ile sunumunu yaptı. Aynı yıl Selçuk Üniversitesi 8.Kısa-Ca Ulusal Öğrenci Filmleri Festivali'nde Jüri Üyesi olarak yeraldı.
2010 yılında Sinem Kobal, Engin Altan Düzyatan, Sedef Avcı, Gürgen Öz,Cemal Hünal'ın oynadığı "Romantik Komedi'' isimli filmde kısa bir sahnede yer aldı.
2010 yılında Mor ve Ötesi grubunun çıkardığı "Masumiyetin Ziyan Olmaz" adlı albümündeki "Sor" ve "Araf" adlı şarkılara çekilen video kliplerde yer aldı.
2011 yılında Senaryo ve yönetmenliği Özcan Deniz'den olan "Ya Sonra" adlı sinema filminde Özcan Deniz, Deniz Çakır, Barış Falay, Ayşen Gruda, Naz Elmas, Cezmi Baskın ile beraber rol aldı.
2013 yılında İhsan Varol tarafından sunulan Kelime Oyunu yarışmasında yarıştı.
Janset, oyuncular sendikası kurucuları arasındadır.