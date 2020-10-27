HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Yarım gün çalışılacak... 28 Ekim hastaneler çalışıyor mu, tatil mi? 28 Ekim hastaneler kaça kadar açık? 28 ve 29 Ekim hastane ve eczanelerin çalışma saatleri!

Yarım gün çalışılacak... 28 Ekim hastaneler çalışıyor mu, tatil mi? 28 Ekim hastaneler kaça kadar açık? 28 ve 29 Ekim hastane ve eczanelerin çalışma saatleri!

SAĞLIK HABERLERİ  | 27.10.2020 16:02 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümü nedeniyle 1,5 gün resmi tatil yapılacak. 28 Ekim öğleden sonra başlayacak resmi tatilin ardından hastaneler ve eczaneler açık kalacak mı merak ediliyor. 28 Ekim hastaneler kaça kadar açık? Peki 28-29 Ekim eczaneler açık mı? Hastaneler 29 Ekim'de açık olacak mı? İşte 28 ve 29 Ekim hastane ve eczaneler açık olacak mı sorusunun cevabı...

Yarım gün çalışılacak... 28 Ekim hastaneler çalışıyor mu, tatil mi? 28 Ekim hastaneler kaça kadar açık? 28 ve 29 Ekim hastane ve eczanelerin çalışma saatleri!

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü hastaneler ve aczaneler açık mı merak ediliyor. 28 Ekim hastaneler kaça kadar açık araştıran vatandaşlara, devlet hastanelerinin 12:30'a kadar açık olduğunu belirtelim. Türkiye için önemli tarihlerden birisi olan Cumhuriyet Bayramı için verilen 1,5 günlük resmi tatilden dolayı kamu kurumları ve özel sektördeki kuruluşlar çalışmayacaklar. Hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar da 28- 29 Ekim'de hastaneler açık mı merak ediyor. İşte 28 ve 29 Ekim'de eczanelerin açık olduğu saatler...

28 EKİM HASTANELER ÇALIŞIYOR MU, TATİL Mİ?

Devlet hastaneleri 28 Ekim Çarşamba günü sabah 08:30 itibari ile açılacak ve öğlen 12:30'a kadar açık kalacak. Bu saate kadar vatandaşlara poliklinikler hizmet vermeye devam edecek. 12:30'un ardından hastanelerin poliklinikleri ve diğer hizmet veren yerleri kapanacak. Sadece acil servis hizmet verecek. Hastaneler 28 Ekim öğleden sonra tatil olacak.

28 EKİM 2020 HASTANELER KAÇA KADAR AÇIK?

28 Ekim 2020 tarihinde hastaneye gitmek isteyen vatandaşlara hastanelerin öğlen 12.30'a kadar açık olduğunu belirtelim. Devlet hastanelerinin hepsi 28 Ekim öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı tatiline başlayacak ve 29 Ekim tarihinde de tatil olacak. Hastaneler 30 Ekim tarihi itibari ile tekrar açılacak. Aşağıda da belirttiğimiz gibi 28 ve 29 Ekim tarihlerinde hastanelerin sadece acil servis bölümü açık olacak.

29 EKİM 2020 HASTANELER AÇIK MI?

29 Ekim 2020 tarihinde Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümü olması nedeniyle resmi tatil olduğu için hastanelerin sadece acil sevris bölümü vatandaşlara hizmet verecektir.

28 - 29 EKİM 2020 ECZANELER AÇIK MI? 

28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle eczaneler kapalı olacak. 29 Ekim tarihi de tüm eczaneler kapalı olacak sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Cumhuriyet Bayramı tatili için verilen toplam 1,5 gün resmi tatilde sadece nöbetçi eczaneler açık kalacak. Eğer bulunduğunuz ildeki nöbetçi eczaneye ulaşmak istiyorsanız, Eczacılar Odasının internet sitesine giriş yaparak, nöbetçi eczaneler listesinden kontrol edebilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor Silikonlarını yeniletmişti! Serenay'a özel doktor
Tahlil sonuçları e-Nabız üzerinden nasıl sorgulanır?Tahlil sonuçları e-Nabız üzerinden nasıl sorgulanır?
Resmen açıklandı: Kilolu öğrencilere düşük not verilecek! Resmen açıklandı: Kilolu öğrencilere düşük not verilecek!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Bizimkiler dizisinin Abbas'ı Hikmet Karagöz hayatını kaybetti
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Teröristlerin geldikleri paramotor ele geçirildi
Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: Hatırlamıyorum
Koronavirüsü yenen doktordan çarpıcı açıklama: Hatırlamıyorum
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Kim olduğuna inanmıyorlar, kimlik soruyolar
Dünya umurunda değil! Tangasını gösterdi
Dünya umurunda değil! Tangasını gösterdi
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
Önce duraksadı sonra kendisi de güldü
İlginizi Çekebilir
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
İşini kaybetmiş birine asla söylememeniz gereken 20 şey!
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
Erkeklerde büyük etki gösteriyor! Cinsel performansı...
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
Ölmek istemiyorsanız mutfakta bu hataları yapmayın
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Maskede TSE standardı uyarısı! İki maske üst üste takılır mı?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sedef bulaşıcı mı? Neden olur?
Uzmanlar uyarıyor! Cilt hastalığı sanılıyor ancak...
Tahlil sonuçları e-Nabız üzerinden nasıl sorgulanır?
Tahlil sonuçları e-Nabız üzerinden nasıl sorgulanır?
Tırnak diplerinizdeki beyazlıklara dikkatli bakın! Baş parmağımızdaki beyazlık...
Tırnak diplerinizdeki beyazlıklara dikkatli bakın
Alzheimer uyarısı! Covid-19 dönemi ilerlemesine mi neden oluyor?
Uzmanlardan covid-19 uyarısı: Beyin tutulumuna yol açıyor
Tourette sendromu nedir, hangi şartlarda oluşur?
Tourette sendromu nedir, hangi şartlarda oluşur?
DHI ve FUE saç ekimi arasında ne gibi farklılıklar vardır?
Saç ekiminde hangi teknik kullanılmalı?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.