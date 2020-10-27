Yarım gün çalışılacak... 28 Ekim hastaneler çalışıyor mu, tatil mi? 28 Ekim hastaneler kaça kadar açık? 28 ve 29 Ekim hastane ve eczanelerin çalışma saatleri!

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü hastaneler ve aczaneler açık mı merak ediliyor. 28 Ekim hastaneler kaça kadar açık araştıran vatandaşlara, devlet hastanelerinin 12:30'a kadar açık olduğunu belirtelim. Türkiye için önemli tarihlerden birisi olan Cumhuriyet Bayramı için verilen 1,5 günlük resmi tatilden dolayı kamu kurumları ve özel sektördeki kuruluşlar çalışmayacaklar. Hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar da 28- 29 Ekim'de hastaneler açık mı merak ediyor. İşte 28 ve 29 Ekim'de eczanelerin açık olduğu saatler...

28 EKİM HASTANELER ÇALIŞIYOR MU, TATİL Mİ?

Devlet hastaneleri 28 Ekim Çarşamba günü sabah 08:30 itibari ile açılacak ve öğlen 12:30'a kadar açık kalacak. Bu saate kadar vatandaşlara poliklinikler hizmet vermeye devam edecek. 12:30'un ardından hastanelerin poliklinikleri ve diğer hizmet veren yerleri kapanacak. Sadece acil servis hizmet verecek. Hastaneler 28 Ekim öğleden sonra tatil olacak.

28 EKİM 2020 HASTANELER KAÇA KADAR AÇIK?

28 Ekim 2020 tarihinde hastaneye gitmek isteyen vatandaşlara hastanelerin öğlen 12.30'a kadar açık olduğunu belirtelim. Devlet hastanelerinin hepsi 28 Ekim öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı tatiline başlayacak ve 29 Ekim tarihinde de tatil olacak. Hastaneler 30 Ekim tarihi itibari ile tekrar açılacak. Aşağıda da belirttiğimiz gibi 28 ve 29 Ekim tarihlerinde hastanelerin sadece acil servis bölümü açık olacak.