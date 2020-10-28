HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yarım gün çalışılacak... 28 Ekim hastaneler, eczaneler ve bankalar çalışıyor mu? 28 ve 29 Ekim hastane, eczane ve bankaların çalışma saatleri!

Yarım gün çalışılacak... 28 Ekim hastaneler, eczaneler ve bankalar çalışıyor mu? 28 ve 29 Ekim hastane, eczane ve bankaların çalışma saatleri!

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.10.2020 09:26 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümü nedeniyle 1,5 gün resmi tatil yapılacak. 28 Ekim öğleden sonra başlayacak resmi tatilin ardından hastaneler ve eczaneler açık kalacak mı merak ediliyor. 28 Ekim hastaneler kaça kadar açık? Peki 28-29 Ekim eczaneler açık mı? Hastaneler 29 Ekim'de açık olacak mı? Peki 28 ve 29 Ekim bankaların çalışma saatleri nedir? İşte 28 ve 29 Ekim hastane, eczane ve bankalar açık olacak mı sorusunun cevabı...

Yarım gün çalışılacak... 28 Ekim hastaneler, eczaneler ve bankalar çalışıyor mu? 28 ve 29 Ekim hastane, eczane ve bankaların çalışma saatleri!

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Çarşamba günü hastaneler ve aczaneler açık mı merak ediliyor. 28 Ekim hastaneler kaça kadar açık araştıran vatandaşlara, devlet hastanelerinin 12:30'a kadar açık olduğunu belirtelim. Türkiye için önemli tarihlerden birisi olan Cumhuriyet Bayramı için verilen 1,5 günlük resmi tatilden dolayı kamu kurumları ve özel sektördeki kuruluşlar çalışmayacaklar. Hastaneye gitmek isteyen vatandaşlar da 28- 29 Ekim'de hastaneler açık mı merak ediyor. İşte 28 ve 29 Ekim'de eczanelerin açık olduğu saatler...

28 EKİM HASTANELER ÇALIŞIYOR MU, TATİL Mİ?

Devlet hastaneleri 28 Ekim Çarşamba günü sabah 08:30 itibari ile açılacak ve öğlen 12:30'a kadar açık kalacak. Bu saate kadar vatandaşlara poliklinikler hizmet vermeye devam edecek. 12:30'un ardından hastanelerin poliklinikleri ve diğer hizmet veren yerleri kapanacak. Sadece acil servis hizmet verecek. Hastaneler 28 Ekim öğleden sonra tatil olacak. Peki ** 28 Ekim Çarşamba günü hastaneler açık mı? 28-29 Ekim hastaneler açık olacak mı?

Bayram tatili başlıyor... 28- 29 Ekim PTT, kargo şirketleri ve noter açık mı? 28 ve 29 Ekim Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo çalışma saatleri!Bayram tatili başlıyor... 28- 29 Ekim PTT, kargo şirketleri ve noter açık mı? 28 ve 29 Ekim Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo çalışma saatleri!

28 EKİM 2020 HASTANELER KAÇA KADAR AÇIK?

28 Ekim 2020 tarihinde hastaneye gitmek isteyen vatandaşlara hastanelerin öğlen 12.30'a kadar açık olduğunu belirtelim. Devlet hastanelerinin hepsi 28 Ekim öğleden sonra Cumhuriyet Bayramı tatiline başlayacak ve 29 Ekim tarihinde de tatil olacak. Hastaneler 30 Ekim tarihi itibari ile tekrar açılacak. Aşağıda da belirttiğimiz gibi 28 ve 29 Ekim tarihlerinde hastanelerin sadece acil servis bölümü açık olacak. Peki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda hastaneler açık mı?

29 EKİM 2020 HASTANELER AÇIK MI?

29 Ekim 2020 tarihinde Cumhuriyet Bayramı'nın yıl dönümü olması nedeniyle resmi tatil olduğu için hastanelerin sadece acil sevris bölümü vatandaşlara hizmet verecektir. Peki 28-29 Ekim eczanelerin çalışma saatleri nasıl, 28-29 Ekim'de eczaneler açık olacak mı?

28 - 29 EKİM 2020 ECZANELER AÇIK MI? 

28 Ekim Çarşamba günü öğleden sonra resmi tatil olması nedeniyle eczaneler kapalı olacak. 29 Ekim tarihi de tüm eczaneler kapalı olacak sadece nöbetçi eczaneler açık olacak. Cumhuriyet Bayramı tatili için verilen toplam 1,5 gün resmi tatilde sadece nöbetçi eczaneler açık kalacak. Eğer bulunduğunuz ildeki nöbetçi eczaneye ulaşmak istiyorsanız, Eczacılar Odasının internet sitesine giriş yaparak, nöbetçi eczaneler listesinden kontrol edebilirsiniz. Peki Cumhuriyet Bayramı tatilinde bankalar çalışıyor mu?

28-29 EKİM BANKALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

28 Ekim Çarşamba günü bankalar tatil mi sorusu çok sayıda vatandaş tarafından cevabı merak edilen bir soru oldu. Peki 28-29 Ekim bankalar çalışıyor mu? Resmi tatillerde bankaların çalışma saatleri nasıl? Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yapılan resmi tatil nedeniyle 28 Ekim’de bankalar da öğle saatlerine dek çalışacak ve öğleden sonra tatil olacak. 29 Ekim günü de tatil olacak bankalar, 30 Ekim Cuma günü yeniden açılacak. Dolayısıyla vatandaşların merak ettiği 28 Ekim çarşamba bankalar açık mı sorusuna yanıt olarak; öğleden sonra çalışmayacak olan bankalar için vatandaşlar işlemlerini öğleye kadar bankalarda halledebilecek.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali Hadise imaj değiştirdi! İşte son hali
28- 29 Ekim PTT, kargo şirketleri ve noter açık mı?28- 29 Ekim PTT, kargo şirketleri ve noter açık mı?
Karışık meyveli milföy pasta tarifi...Karışık meyveli milföy pasta tarifi...
En Çok Okunan Haberler
İlginizi Çekebilir
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Penis boyu kadınlar için önemli mi? İdeali ne kadar olmalı?
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Hatay'da patlama! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş açıklama
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
İETT otobüsünde iğrenç olay! Kimseye aldırmadan mastürbasyon yaptı
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
Araba kiralamak isterken her şeyini kaybetti! Emekli yarbayın hayatı kabusa dönüştü
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
İstanbul Boğazı'nda balıkçıların ağına takıldı! Paniğe yol açtı
Diğer Haberler
Doğu Karadeniz için hayati uyarı: Kuraklık arttı, yangın riski büyük
Hayati uyarı: Tamamı yok olabilir
Bayram tatili başlıyor... 28- 29 Ekim PTT, kargo şirketleri ve noter açık mı? 28 ve 29 Ekim Aras, Yurtiçi, MNG, Sürat ve PTT kargo çalışma saatleri!
28- 29 Ekim PTT, kargo şirketleri ve noter açık mı?
Ankara'da FETÖ operasyonu! Gözaltılar var
Ankara'da operasyon! Gözaltılar var
İzmir'de trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Trans bireyler birbirine girdi! Öldüresiye dövdüler
Araç muayene çetesi çökertildi! Yıllık 2 milyon liralık vurgun
Araç muayene çetesi çökertildi!
Marmaris'te deniz dibinin görüldüğü tekneye büyük ilgi
Görenler hayran kalıyor
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.