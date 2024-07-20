Yarım günden daha kısa sürede... Yabancı uyruklu dilencinin topladığı para dudak uçuklattı

Hatay Büyükşehir Belediyesi; il genelinde güvenlik ve huzurun sağlanması, dilencilerin kontrol altına alınması ve yasadışı faaliyetlerin önlenmesi için sıkı denetimler gerçekleştirdi. Zabıta Dairesi Başkanlığı, özellikle 6 Şubat depremleri sonrasında yakınlarını kaybetmiş vatandaşların dini ve manevi duygularını suistimal eden, şehir dışından gelen çoğunluğu yabancı uyruklu dilencileri tespit ederek gerekli yaptırımlar uyguladı. Yapılan denetimlerde, dilencilerin büyük miktarlarda para topladığı tespit edilerek idari para cezası uygulandı.

BAZILARI YARIM GÜNDEN DE KISA SÜREDE TOPLADI

HBB yetkilileri; dilencilerin deprem felaketinden sonra halkın dini duygularını sömürerek kolay para kazanmaya çalıştıklarını belirterek yapılan kontrollerde, bazı dilencilerin yarım günden daha kısa sürede yaklaşık 3 bin TL gibi önemli miktarda para topladığı bilgisini paylaştı.

Halkın bu tür kişilere para vermemesi gerektiğini vurgulayan yetkililer, dilenciliği meslek haline getiren bu grupların önüne geçilmesi için kamuoyunun bilinçlendirilmesi gerektiğini, duygu sömürüsü yapan kişilere karşı kararlı bir mücadele yürütülmeye devam edeceklerini vurguladı. (İHA)

Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır