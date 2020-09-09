Yarım Kalan Aşklar'dan özel sahne yayınlandı! Yarım Kalan Aşklar ne zaman başlıyor? İşte yayın tarihi

BluTV’nin dikkat çekici son projesi ‘Yarım Kalan Aşklar’ 10 Eylül Perşembe günü yayına giriyor. Kadrosunda Burak Deniz, Dilan Çiçek Deniz, Cem Davran ve Ezel Akay’ın yanı sıra Esra Ruşan, Nazlı Bulum, Cihat Süvarioğlu ve Gizem Ünsal’ı bir araya getiren ‘Yarım Kalan Aşklar’ aksiyon ve gizem dolu sahneleriyle heyecanı doruk noktasına taşırken, alışık olmadığımız bir aşk hikayesiyle de izleyicinin kalbine dokunacak.

Yayınlanan özel sahnede; Ozan, Kadir’in bedeninde perişan bir halde uyanıyor. Yarım Kalan İşler Dairesi’nden Başkan Yardımcısı Haluk’un (Şehsuvar Aktaş) Kadir’in bedeninde ikinci bir şansla hayata dönen Ozan’a yeni hayatında yapmaması gerekenleri anlattığı anlar, dizinin aksiyon, aşk, macera ve komedi dolu sahnelerinin yanı sıra fantastik hikayesiyle ilgili de yeni sinyaller veriyor.

YARIM KALAN AŞKLAR KONUSU NEDİR?

Başarılı ve meraklı gazeteci Ozan’ın (Tolga Sarıtaş) gizemli ölümünün ardından olaylı bir cinayet bürosunun sorumsuz komiseri Kadir’in (Burak Deniz) bedeninde uyanmasını konu alan ‘Yarım Kalan Aşklar’da Kadir’in bedenindeki Ozan, başına gelenlerin absürtlüğüne alışamadan kendini ardı ardına gelen birçok talihsizliğin ortasında bulacak. Ozan ‘Kadir’in bedenindeyken gazeteci ‘Elif’le (Dilan Çiçek Deniz) birlikte bir yandan üstü örtülmüş gerçeklerin peşinden giderken bir yandan da aşkına yeniden kavuşmanın yollarını arayacak!

Aksiyon, aşk, gizem ve komediyi bir araya getiren dizinin senaryosu Ethem Özışık, Hakan Bonomo ve Ercan Uğur’un kaleminden çıkarken, bu farklı hikaye Umur Turagay’ın rejisiyle buluşuyor. İzleyicilerin kendilerini sürprizlerle dolu bir yolculukta bulacağı, yarıda kalmış bir aşkın zorlu sınavının verileceği ‘Yarım Kalan Aşklar’ 10 Eylül’de BluTV’de başlıyor.

