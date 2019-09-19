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Yarım kalan gayrimenkul projeleri ile zeytin alanlarını kurtaracak

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:25 | Son Güncelleme

İşadamı Medet Anlı, Türk futbolunun başarılı ismi Ümit Karan ile birlikte hayata geçirdiği sosyal sorumluk projesi ’Betondan Betona, Yeşilden Yeşile, Ağaçtan Ağaca’nın tanıtımını yaptı.

Yarım kalan gayrimenkul projeleri ile zeytin alanlarını kurtaracak

İşadamı Medet Anlı, Türk futbolunun başarılı ismi Ümit Karan ile birlikte hayata geçirdiği sosyal sorumluk projesi ’Betondan Betona, Yeşilden Yeşile, Ağaçtan Ağaca’nın tanıtımını yaptı. Proje ile zeytin imarı ya da bağ imarı olan yerleri açmak yerine tamamlanamamış gayrimenkul alanların yapmak amaçlanıyor. Proje ile 1 milyon zeytin ağacı dikilmesi hedefleniyor.

Gayrimenkul sektöründe birçok yatırımlar yapan Hayat Gayrimenkul A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Medet Anlı, sosyal sorumluk projesi olan ’Betondan Betona, Yeşilden Yeşile, Ağaçtan Ağaca’nın tanıtımını yaptı. Etkinliğin sunuculuğunu Gökay Kalaycıoğlu yaptı. Proje ile zeytin imarı ya da bağ imarı olan yerleri açmak yerine tamamlanamamış gayrimenkul alanların yapmak amaçlanıyor. Proje ile 1 milyon adet zeytin ağacı dikilmesi hedefleniyor. Türk futbolunun başarılı ismi Ümit Karan’ın da destek verdiği projenin tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleşti. Toplantıya İşadamı Medet Anlı, eski futbolcu Ümit Karan ve çok sayıda davetli katıldı.

’’Hedef 1 milyon zeytin ağacı’’
Proje hakkında bilgi veren İşadamı Medet Anlı, ’’Projemiz, zeytin imarı ya da bağ imarı olan yerleri açmak yerine yarım kalmış, mağduru olan ya da ekonomik krizden dolayı tamamlanmamış yerleri yapmak. Kendim yapıyorum, bu teklifi müteahhitlere de yapıyorum. Hedef 1 milyon zeytin ağacı. Neden zeytin ağacı? Çünkü zeytin ağacı çok zor yanıyor. İnsanlar bu ağaç sayesinde zeytinden ve yağından para kazanabilir. Ayrıca Ege Bölgesi’nde insanlar evlerinde zeytin çekirdeği yakar. O yüzden bu bölge zeytinin çekirdeği de önemli. Bu projede Ümit Karan da destek verdi. Galatasaray tarihinde Metin Oktay’dan sonra ondan daha iyi golcü yok. Bundan sonraki projelerimde o isterse ben ölene kadar onunda devam ederim. Onun kararını o verecek. Ben şu an hayallerimi yaşıyorum. Ben ülkemin sevdalısıyım. Allah bana nefes verdiği sürece mağdur sorununu çözeceğim. 35 tanem kedim var. Kedilerimin ve hayvanların rahatça gezeceği projeler yapacağım. Sitelerimizin olduğu yerlerde İngiltere’deki gibi sincaplar dolaşacak. Sosyal sorumluluk projesinde şu ana kadar 4 bin ağacım oldu. Bu ağaçları kendi müşterilerimize rezerve ettik, onlar hediye olacak. Çünkü çok sıkıntı yaşadılar, ilk sene mahsulünü kargoyla evlerine göndereceğiz’’ diye konuştu.

Proje destek veren Ümit Karan, ’’İstanbul’da yaşıyoruz, artık bu şehirde fazla yeşillik kalmadı. Her yer beton ve duvar olmuş. Bu projedeki amaç, mağdur insanların yarım kalmış projelerini düzene sokmak. İstanbul’da duran ve tamamlanmayan birçok proje var. Yeniden yer yapmak değil, bunları bitirmek lazım. Aynı yer yıkılıp bir daha yapılabilir, yani yeni yer aramamak lazım, çünkü yer yok. Bizlere yeşillik bırakılmadı, yeşillik lazım. Medet Anlı ile birçok projede yer alabilirim. Futbol okulu açabiliriz. Çocukları düşünmemiz lazım, en önemli projelerden bir tanesi. Benim çocuğum 14 yaşına giriyor ama ben çocuğumu sokağa bırakamıyorum. Bizim bunların önüne geçmemiz lazım. Çocuklar okuldan geldiği zaman nereye bırakabiliriz? Artık sokağa çocuk bırakmıyoruz. Bunun önüne geçmemiz lazım. Futbol tesisi, okul, basketbol tesisi, tenis gibi etkinliklere yönlendirmemiz gerek. Medet Anlı’ya bunları söyledim, mutlaka yapacağını söyledi’’ diye konuştu.

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