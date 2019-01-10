"Yarım kalan işi" tamamlamak isterken suçüstü yakalandılar

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobilin 2 lastiğini çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli, ertesi gün diğer lastiklerini sökerken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Osmanyılmaz Mahallesi'ndeki bir oto kiralama firmasının parkında bulunan otomobilin iki lastiğinin jantlarıyla çalınıp, altına parke taşı konulduğunu gören çalışanlar, durumu polise bildirdi.

Çevredekilere yol yardımı ekibinden olduklarını söyleyerek otomobillerin lastiklerini söktükleri belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ertesi gün aynı otomobilin diğer lastiklerini söktükleri sırada F.Y. ile S.C'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

