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"Yarım kalan işi" tamamlamak isterken suçüstü yakalandılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 18:48 | Son Güncelleme

Kocaeli'de bir otomobilin 2 lastiğini çaldıkları ileri sürülen ve ertesi gün diğer lastikleri sökerken suçüstü yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir otomobilin 2 lastiğini çaldıkları ileri sürülen 2 şüpheli, ertesi gün diğer lastiklerini sökerken suçüstü yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Osmanyılmaz Mahallesi'ndeki bir oto kiralama firmasının parkında bulunan otomobilin iki lastiğinin jantlarıyla çalınıp, altına parke taşı konulduğunu gören çalışanlar, durumu polise bildirdi.

Çevredekilere yol yardımı ekibinden olduklarını söyleyerek otomobillerin lastiklerini söktükleri belirlenen 2 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ertesi gün aynı otomobilin diğer lastiklerini söktükleri sırada F.Y. ile S.C'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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2 tutuklu lastik hırsızlığı Otomobil Lastiği

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