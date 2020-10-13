HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yarım kilo esrarı iç çamaşırına gizlemiş

Yarım kilo esrarı iç çamaşırına gizlemiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.10.2020 15:00 | Son Güncelleme

İstanbul’dan Aydın’a uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan şüphelinin üst aramasında iç çamaşırından yarım kilo esrar çıktı.Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, İstanbul’dan Aydın’a bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı.

Yarım kilo esrarı iç çamaşırına gizlemiş

İstanbul’dan Aydın’a uyuşturucu sevkiyatı yapmaya çalışan şüphelinin üst aramasında iç çamaşırından yarım kilo esrar çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Ekipleri, İstanbul’dan Aydın’a bir otomobille uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı ihbarını aldı. İhbarı değerlendiren ekipler, otoban girişinde içerisinde A.Y.A., C.K. ve E.K.’nın bulunduğu 48 AAE 788 plakalı otomobili durdurdu. Arabada ve şahısların üzerinde yapılan aramada, C.K.’nın iç çamaşırına gizlenmiş halde yarım kilo esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden A.Y.A. ve E.K. çıkartıldıkları mahkeme tarafından serbest bırakılırken, C.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yarım kilo esrarı iç çamaşırına gizlemiş

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!Borsa İstanbul'da gong şişe cam için çaldı!
Mahmut Şen'in cezası onandıMahmut Şen'in cezası onandı
Avrupa ülkelerine vize kalkıyor mu? Merkel açıkladıAvrupa ülkelerine vize kalkıyor mu? Merkel açıkladı
En Çok Okunan Haberler
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Ferdi Tayfur’un kızı şoke etti! 'Seks kasetlerin...'
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
Olay yaratan Öcalan iddiası: Televizyona çıkıp, çağrı yapacak
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
'Türk erkeklerinin tacizlerinden...'
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
Polis otosunda yaptıkları 'pes' dedirtti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
'Beni komşumla aldatıyor' deyip karısının kafasını kesti
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
Muhalefetin cumhurbaşkanı adayı kim olacak?
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
Her yerde aranıyordu! Ormanlık alanda kanlar içinde bulundu
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Antalya'da trans birey çıplak halde ölü bulundu
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Düğün davetiyesinde 'maske' uyarısı yapmıştı!
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diyarbakır’da silahlı çatışma: Ölü ve yaralılar var
Diğer Haberler
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Mahkemeden Enis Berberoğlu kararı
Güreşçi genç, sosyal medyadan veda yazısı paylaşıp intihar etti
Sosyal medyadan veda edip canına kıydı
Sözcü Gazetesi yönetici ve yazarlarına yönelik İstinaf'tan flaş karar
Sözcü Gazetesi davasıyla ilgili flaş gelişme
Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'in hapis cezasını onandı
Eski HSYK üyesi Mahmut Şen'in hapis cezasını onandı
Son dakika Mahmut Şen'in cezası onandı
Mahmut Şen'in cezası onandı
Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki
Bakan Çavuşoğlu'ndan canlı yayında İsveçli Bakan'a sert tepki
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.