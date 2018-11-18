HABER

Yarım Litre Zeytinyağı 30 Bin TL’ye Satıldı

18.11.2018 16:43 | Son Güncelleme

İzmir Seferihisar Belediyesi, ilçede bulunan 500 yaş üzeri 200 zeytin ağacından elde edilen zeytinyağlarını Teos antik kentinde düzenlenen bir müzayedede sattı. 1800 yıllık bir ağacın zeytinlerinin sıkılmasıyla üretilen yarım litrelik zeytinyağı, 30 bin liraya alıcı buldu

Yarım Litre Zeytinyağı 30 Bin TL’ye Satıldı

İzmir Seferihisar Belediyesi, ilçede bulunan 500 yaş üzeri 200 zeytin ağacından elde edilen zeytinyağlarını Teos antik kentinde düzenlenen bir müzayedede sattı. 1800 yıllık bir ağacın zeytinlerinin sıkılmasıyla üretilen yarım litrelik zeytinyağı, 30 bin liraya alıcı buldu.

Seferihisar Belediyesi ilçe genelinde tespit ettiği tarihi zeytin ağaçlarındaki zeytinler elle tek tek toplanarak soğuk sıkımla işlendi. Özel şişelerle açık artırmaya çıkarılan zeytinyağları üç bin yıllık bir tarihi olan Teos kentinde sahiplerini buldu. Antik kentte bulunan 1800 yıllık bir zeytin ağacından elde edilen yarım litrelik zeytinyağı, Salih Değerli isimli vatandaş tarafından 30 bin liraya alındı.

Dört günlük Tarım Şenliği çerçevesinde yapılan etkinliğin amacı, zeytinyağının değerine dikkat çekmekti. Müzayedeyi yöneten gazeteci-yazar Nedim Atilla, “ağacın yaşı arttıkça zeytinyağındaki flavonoidler (aromatik pigment bileşikleri) de artar. Bu da zeytinyağının değerini artırır” dedi. ‘Batı Anadolu’da Zeytin Kültürü’ kitabının da yazarı olan Atilla, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “1800 yaşındaki bir zeytin ağacının yağının değeri parayla ölçülemez” diye konuştu. Atilla, bir zeytin ağacının yaşını belirlemek için önce özel çubuklarla ağacın gövdesinden özsu alındığını ve bu özsünün karbon testine tabi tutulduğunu söyledi.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de, müzayedede elde edilen gelirin, öğrencilere burs olarak verileceğini söyledi.

10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı10 yıl boyunca tutsak kaldığı 'Dehşet Evi'ni anlattı
California'daki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya çıktıCalifornia'daki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya çıktı
Hırvatistan'da Vukovar katliamının kurbanları anıldı Hırvatistan'da Vukovar katliamının kurbanları anıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Otoyollarda hız sınırı yükseliyor! Bakan Soylu duyurdu

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek Sincan'da kriz yarattı: Sincanlı olmayan belediye başkanı istemiyoruz!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

Fatih Altaylı'dan Kadir Mısıroğlu'na: Yunan kazansa idi restoran ne olurdu!

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

İstanbul'da ünlü fast food zincirinde büyük skandal! Hamburgerden çıkan kurda tazminat davası

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

Hadise'den sonra Ebru Gündeş de köfte dudak oldu

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

O Ses Türkiye'yi terk etti! Acun Ilıcalı telefonla aradı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Ses kayıtlarını dinlemek istemiyorum

Trump'tan Kaşıkçı açıklaması: Ses kayıtlarını dinlemek istemiyorum

Times gazetesi: Maşa ile Koca Ayı, Putin propagandası

Times gazetesi: Maşa ile Koca Ayı, Putin propagandası

California'daki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya çıktı

California'daki yangınlarda hayatını kaybedenlerin sayısı 76'ya çıktı

Hırvatistan'da Vukovar katliamının kurbanları anıldı

Hırvatistan'da Vukovar katliamının kurbanları anıldı

Rusya'da aile içi şiddet: 'Kocam iki elimi baltayla kesti'

Rusya'da aile içi şiddet: 'Kocam iki elimi baltayla kesti'

'Yeni Merkel'den Almanya'da yaşayan gurbetçilere kötü haber!

'Yeni Merkel'den Almanya'da yaşayan gurbetçilere kötü haber!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.