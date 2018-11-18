Yarım Litre Zeytinyağı 30 Bin TL’ye Satıldı

İzmir Seferihisar Belediyesi, ilçede bulunan 500 yaş üzeri 200 zeytin ağacından elde edilen zeytinyağlarını Teos antik kentinde düzenlenen bir müzayedede sattı. 1800 yıllık bir ağacın zeytinlerinin sıkılmasıyla üretilen yarım litrelik zeytinyağı, 30 bin liraya alıcı buldu.

Seferihisar Belediyesi ilçe genelinde tespit ettiği tarihi zeytin ağaçlarındaki zeytinler elle tek tek toplanarak soğuk sıkımla işlendi. Özel şişelerle açık artırmaya çıkarılan zeytinyağları üç bin yıllık bir tarihi olan Teos kentinde sahiplerini buldu. Antik kentte bulunan 1800 yıllık bir zeytin ağacından elde edilen yarım litrelik zeytinyağı, Salih Değerli isimli vatandaş tarafından 30 bin liraya alındı.

Dört günlük Tarım Şenliği çerçevesinde yapılan etkinliğin amacı, zeytinyağının değerine dikkat çekmekti. Müzayedeyi yöneten gazeteci-yazar Nedim Atilla, “ağacın yaşı arttıkça zeytinyağındaki flavonoidler (aromatik pigment bileşikleri) de artar. Bu da zeytinyağının değerini artırır” dedi. ‘Batı Anadolu’da Zeytin Kültürü’ kitabının da yazarı olan Atilla, VOA Türkçe’ye yaptığı açıklamada, “1800 yaşındaki bir zeytin ağacının yağının değeri parayla ölçülemez” diye konuştu. Atilla, bir zeytin ağacının yaşını belirlemek için önce özel çubuklarla ağacın gövdesinden özsu alındığını ve bu özsünün karbon testine tabi tutulduğunu söyledi.

Seferihisar Belediye Başkanı Tunç Soyer de, müzayedede elde edilen gelirin, öğrencilere burs olarak verileceğini söyledi.

