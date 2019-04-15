Yarım metrelik turna balığı ile birinci oldu

Bilecik Belediyesi ve Bilecik Merkez Avcılık ve Atıcılık Kulübü iş birliğiyle bu yıl ikincisi düzenlenen "Turna Balığı Yakalama Yarışması"nda 160 balıkçı kıyasıya yarıştı. 63 yaşındaki Osman Kaya, 51 santimetrelik turna balığını tutarak birinci olurken, 750 TL’lik ödülün sahibi oldu.

Bilecik Belediyesi Pelitözü Gölpark’ta düzenlenen yarışma için farklı illerden Bilecik’e gelen 160 balıkçı çadır kurarak kamp yaptı. Bilecik’in doğal güzelliklerinin tanıtılmasına aracılık eden ve etkinlik ile Pelitözü Göleti’nin güzellikleri tekrar tanıtılmış oldu. Çocukların da aileleriyle birlikte katıldığı etkinlikte renkli anlar yaşanırken en büyük turna balığını yakalamak için ellerinde oltalarla saatlerce bekleyen yarışmacılardan 63 yaşındaki Osman Kaya, 51 santimetrelik turna balığını tutarak, birinci oldu.

Bilecik Belediye Başkanı Semih Şahin de etkinliğe katılarak, balıkçılarla bir araya geldi, sohbet etti ve dereceye girenlere ödülleri ile hediyeleri takdim etti. Gerçekleştirilen etkinliğin Bilecik’in güzelliklerinin ortaya konulmasındaki öneme değinen Belediye Başkanı Semih Şahin, gelecek yıl daha geniş katılımla, daha fazla balık tutkununu kente çekmek istediklerini söyledi. Önümüzdeki yıllarda çocuklar ve kadınların da yoğun bir şekilde katılacak etkinlik planladıklarını kaydeden Belediye Başkanı Semih Şahin, yarışmaya katılanlar ile Avcılık ve Atıcılık Kulübü üyelerine teşekkür etti.

Öte yandan yarışmada dereceye girenlere ödülleri ile hediyeleri takdim eden Belediye Başkanı Semih Şahin daha sonra vatandaşlarımız ve katılımcılara pilav ayran ikram etti.