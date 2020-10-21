Yarım milyon bebek hava kirliliği kurbanı

ABD merkezli Sağlık Etkileri Enstitüsü (HEI) ile Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Ensitüsü'nün (IHME) yaptığı ortak araştırmaya göre, geçen yıl dünya genelinde küresel hava kirliliği nedeniyle yaklaşık yarım milyon bebek hayatını kaybetti. Sahra Altı Afrika'nın en kötü durumdaki bölge olduğuna dikkat çekilen araştırmada, ölümlerin üçte ikisine yemek pişirilirken kullanılan yakıtlardan çıkan zehirli dumanların yol açtığı belirtildi.

Bebeklerin henüz bir aylık oldukları dönem içinde hayatını kaybettikleri bilgisinin yer aldığı araştırmada, Sahra Altı Afrika bölgesinde yaklaşık 236 bin, Hindistan'da da 116 binden fazla bebeğin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Anne karnındayken de etkileniyorlar

Araştırmanın ortaya koyduğu bir diğer sonuç da bebeklerin henüz doğmadan hava kirliliğinden etkilendikleri. Araştırmayı yapan uzmanlar, annelerin hamileliklerinde aşırı hava kirliliğine maruz kalması durumunda, bebeklerin erken ya da normal kilonun altında doğma riskinin arttığına dikkat çekti.