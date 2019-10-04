Yarım milyon lira istemişlerdi! Polisin zekice operasyonu sonları oldu

Ayvalık’ın Cunda Adası’nda ikamet eden M.Ö. isimli vatandaşı arayan telefon dolandırıcıları; kendilerini polis olarak tanıtmışlar, FETÖ terör örgütü kapsamında bir operasyon yaptıklarını, bu kapsamda M.Ö.’nün de hesaplarının kullanıldığını söylemişlerdi.

M.Ö’nün başının büyük bir belada olduğunu ve kendisine yardım edeceklerini ifade ederek, bu iş için 450 bin liranın M.Ö’nün kendilerine ödemesi gerektiğini aktaran dolandırıcılar, M.Ö’den bu parayı bankadan çekip, belirtecekleri yere getirip teslim etmeleri talimatını vermişlerdi.

M.Ö’de telefonu kapattıktan sonra durumu Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbar etmiş ve Ayvalık Polisi de son derece zekice tasarlanan bir operasyon hazırlığı yapmıştı.

İÇİ KAĞIT DOLU BİR ÇANTA HAZIRLANDI

İçi kağıt dolu bir çanta hazırlayan polis ekipleri, M.Ö’nün telefon dolandırıcılarının talimatını yerine getirerek bu çantayı dolandırıcıların belirledikleri noktaya bırakmasını sağlamışlardı.

Telefon dolandırıcılığı zanlıları; A.A. ve F.Ö. Lale Adası 15 Eylül Caddesi üzerinde içinde para olduğunu düşündükleri poşeti almak isterken polis ekipleri bir anda ortaya çıkmıştı.