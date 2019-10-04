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Yarım milyon lira istemişlerdi! Polisin zekice operasyonu sonları oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 06:25 | Son Güncelleme

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, telefonla aradıkları bir vatandaştan yarım milyon liraya yakın para talep eden iki dolandırıcı çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ayvalık Polisi’nin sıkı takibi sonrasında aynı olayla ilgili 1 kişi de Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yakalandı. Telefon dolandırıcılığı şebekesinin lideri olduğu belirlenen M.B. isimli şahısın da çıkardığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bildirildi.

Yarım milyon lira istemişlerdi! Polisin zekice operasyonu sonları oldu

Ayvalık’ın Cunda Adası’nda ikamet eden M.Ö. isimli vatandaşı arayan telefon dolandırıcıları; kendilerini polis olarak tanıtmışlar, FETÖ terör örgütü kapsamında bir operasyon yaptıklarını, bu kapsamda M.Ö.’nün de hesaplarının kullanıldığını söylemişlerdi.
M.Ö’nün başının büyük bir belada olduğunu ve kendisine yardım edeceklerini ifade ederek, bu iş için 450 bin liranın M.Ö’nün kendilerine ödemesi gerektiğini aktaran dolandırıcılar, M.Ö’den bu parayı bankadan çekip, belirtecekleri yere getirip teslim etmeleri talimatını vermişlerdi.

M.Ö’de telefonu kapattıktan sonra durumu Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbar etmiş ve Ayvalık Polisi de son derece zekice tasarlanan bir operasyon hazırlığı yapmıştı.

İÇİ KAĞIT DOLU BİR ÇANTA HAZIRLANDI

İçi kağıt dolu bir çanta hazırlayan polis ekipleri, M.Ö’nün telefon dolandırıcılarının talimatını yerine getirerek bu çantayı dolandırıcıların belirledikleri noktaya bırakmasını sağlamışlardı.

Telefon dolandırıcılığı zanlıları; A.A. ve F.Ö. Lale Adası 15 Eylül Caddesi üzerinde içinde para olduğunu düşündükleri poşeti almak isterken polis ekipleri bir anda ortaya çıkmıştı.

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Bir anda paniğe kapılan A.A ve F.Ö. kaçmaya çalışırken, yaşanılan filmleri aratmayacak bir takip sonrasında suçüstü olarak Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme Büro Amirliği görevlilerince geldikleri ve kaçmaya çalıştıkları araç ile kıskıvrak yakalanmışlardı.

ŞANLIURFA'DA DA BİR KİŞİ YAKALANDI

Bununla yetinmeyen Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki ekipler, söz konusu dolandırıcılık olayıyla ilgili olduğunu belirledikleri Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki M.B. isimli bir kişinin daha peşine düştü.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Akçakale İlçe Emniyet Müdürlüğü ile bilgi alışverişinde bulunan Ayvalık Polisi; şebekenin lideri olduğu değerlendiren M.B.’nin de yakalanmasını sağladı.

Ayvalık’ta yakalanan; A.A. ve F.Ö. isimli telefon dolandırıcılarıyla, Şanlıurfa’nın Akçakale yakalan M.B. isimli çete lideri çıkarıldıkları mahkemeler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildiler. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Balıkesir telefon dolandırıcılığı

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