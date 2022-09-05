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Yarım milyondan fazla para: Arabayla giderken yolda buldu! Telefondan WhatsApp'a girip...

05.09.2022 18:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van’ın Özalp ilçesinde yaşayan Hekim Alkan, yolda bulduğu parayı sahibine teslim ederek örnek bir davranış sergiledi. Arabasıyla giderken yolda gördüğü çantayı alan ve içinde bir telefonla birlikte yarım milyondan fazla para olduğunu fark eden Alkan, telefondan WhatsApp’a girerek paranın sahibi olduğunu anladığı kişiye mesaj attı ve parayı teslim etti.

Yarım milyondan fazla para: Arabayla giderken yolda buldu! Telefondan WhatsApp'a girip...

Van'in Özalp ilçesindeki Ayazca Mahallesi’nde yaşayan Hekim Alkan, aracıyla yolda giderken yolda bir çanta olduğunu fark etti. Çantayı alan Alkan, içerisinde 25 bin dolar, 9 bin 300 Türk Lirası ve miktarını bilmediği kadar Suudi Arabistan parası olduğunu gördü. Alkan, sahibine ulaşmak için girişimlerde bulundu. Çantadaki telefondan paranın sahibi olan İranlı turiste ulaşan Alkan, ilçedeki otelde parayı sahibine teslim etti. İşte detaylar...

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ÇANTADAKİ TELEFONDAN WHATSAPP'A GİRİP BİR KİŞİYE MESAJ ATTILAR

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Alkan, akşam saatlerinde ailesiyle birlikte ilçede alışveriş yaptıktan sonra ev doğru giderken, devlet hastanesi yanındaki yolda bir çanta olduğunu fark ettiğini belirterek, “Aracımı kenara çektim ve çantayı aldım. Çantayı hiç açmadım eve gittim. Çantayı açtığımda içinde 25 bin dolar, 9 bin 300 Türk Lirası ve sayamadığım kadar Suudi Arabistan parası vardı. Çok rahatsız oldum ve oğlumla birlikte çantadaki cep telefonundan paranın sahibine ulaşmak için girişimlerde bulunduk. Birkaç numaraya ulaştık ama dillerini anlamadığımız için anlaşamadık. En sonunda WhatsApp uygulaması üzerinden bir bayana mesaj yazdık. Çantanın bizde olduğunu ve Özalp Grant Otele gelmelerini söyledik. Otelde buluştuk. Çantayı ve paraları sahibi olan İranlı turiste teslim ettim. Üzerindeki huzursuzluk kalktı. Bu para bana haramdı” dedi.

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TURİSTLER OTELE GELİP PARALARINI KAYBETTİKLERİNİ ANLATMIŞLAR

Otel işletmecisi Cahit Yağız ise pazar günü akşam saatlerinde 3 İranlı turistin otele gelerek paralarını kaybettiklerini anlattıklarını belirterek, “Benden istedikleri hesap numarasına İran’dan bir miktar para geldi. Bir saat sonra telefon geldi ve çok sevindiler. Çantalarının bulunduğunu ve otele gelip teslim edeceklerini söylediler. Hekim Alkan adlı şahıs gelip onlara çantaları ve paralarını verdi. İranlılar ülkelerine, Özalplı hemşehrimiz ise evine gitti” ifadelerini kullandı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Van Özalp para
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