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  4. Yarım milyonluk senedi ağzına atıp yuttu! Şaşkınlık yaratan olay kamerada... Kimse engel olamadı

Yarım milyonluk senedi ağzına atıp yuttu! Şaşkınlık yaratan olay kamerada... Kimse engel olamadı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
07.08.2024 07:47
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Film gibi olay İstanbul'da yaşandı. Beyoğlu'nda bir adam, örneğinin çekilmesi için fotokopi makinesine yerleştirilen yarım milyonluk senedi bir anda kaptı, kaşla göz arasında buruşturup ağzına attı. Herkesin şaşkın bakışları arasında senedi çiğneyip yutan adam hakkında karşı taraf şikayetçi olurken, söz konusu olay kameraya yansıdı.

Yarım milyonluk senedi ağzına atıp yuttu! Şaşkınlık yaratan olay kamerada... Kimse engel olamadı

Şaşkınlık yaratan görüntüler Beyoğlu'ndaki bir iş hanında kaydedildi. Bir iş adamıyla karşı taraf arasında 523 bin liralık gayrimenkul anlaşmazlığı vardı. İş adamının avukatı ve Üstün ailesi önce Beyoğlu'ndaki tapu müdürlüğüne gitti. Arından ise 523 bin TL'lik senedin fotokopisini çekmek için taraflar yine Beyoğlu'ndaki iş hanına geldi.

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YARIM MİLYONLUK SENEDİ ELİNDNE KAPTI

Show Haber'de yer alan habere göre; avukat senedi uzattı, iş yeri çalışanı ise senedi makineye koydu. Avukat yarım milyonluk senedin aslını fotokopi makinesinden aldığı sırada karşı taraf da bir hamle yaptı.

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ARBEDE YAŞANDI

Avukatın elinden bir anda senedi kapan adam elindeki senedi buruşturdu. Avukat ise geri almak için çabalarken, dükkanın içinde ise arbede yaşandı.

SENEDİ AĞZINA ATIP YUTTU

Üç kişinin arasında kalan adam buruşturduğu senedi bir anda ağzına atarak yuttu.

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Adamın hamlesi sonrası herkes şaşırıp kalırken, polis merkezine giden avukat şikayetçi oldu. Üstün ailesi hakkında 'resmi belgeyi yok etme' suçlamasıyla dava açıldı.

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senet
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