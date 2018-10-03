YARIM MİLYONLUK YASA DIŞI BAHİS ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ 6 GÖZALTI KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, yasa dışı bahis oynatarak 500 milyon TL ele geçiren çete polisin operasyonu ile çökertildi. Gözaltına alınan 6 kişi adliyeye sevk edildi. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Yasa Dışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği'nin 6 aydır yürüttüğü çalışmalar sonucunda, Kıbrıs merkezli yasa dışı bahis sitelerine para aktarıldığı belirlendi. Yasa dışı bahis oynatarak 500 bin TL ele geçiren N.K., F.Y., E.Y.T., M.Y., Y.I. ve A.B. Gölcük'te düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Gözaltına alınan 6 kişi hesaplarındaki 500 bin TL'ye el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 6 zanlı Gölcük Adliyesi'ne sevk edildi. Görüntü Dökümü ----------------------- -Zanlıların adliyeye çıkışı -Detay (Haber Dinçer AKBİR-Kamera Alişan KOYUNCUGÖLCÜK(Kocaeli),(DHA)

