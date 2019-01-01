HABER

Yarım saatte 2 kez ceza kesilen alkollü sürücüden polise: Affetmek yok mu?

YAŞAM HABERLERİ  | 01.01.2019 19:53 | Son Güncelleme

KARABÜK'te, polisin yol kontrolünde durdurulan otomobil sürücüsü Kadir S., yapılan testte 1.20 promil alkollü çıktı.

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, (DHA) - KARABÜK'te, polisin yol kontrolünde durdurulan otomobil sürücüsü Kadir S., yapılan testte 1.20 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el koyulup, para cezası kesilen Kadir S., emniyette ifade verdikten sonra yine direksiyon başına geçti. Farklı denetim noktasında, yarım saat sonra ikinci kez durdurulan Kadir S., polislere, "Elinizi vicdanınıza koyun. Affetmek yok mu? Allah affediyor" dedi.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yeni yılın ilk saatlerinde, kentte yol kontrolü yaptı. Atatürk Bulvarı'ndaki 2 noktada gerçekleştirilen denetimde polis ekipleri, otomobil sürücüsü Kadir S.'yi durdurdu. Yapılan testte Kadir S., 1.20 promil alkollü çıktı. Ehliyetine el koyulan Kadir S.'ye 'alkollü olarak araç kullanmak'tan ceza kesilirken, otomobil, arkadaşına teslim edildi. Polis otosuyla götürüldüğü karakolda ifade veren Kadir S., çıktıktan sonra aracı yine kendisi kullandı. Kadir S., denetim yapan farklı noktadaki polisler tarafından ikinci kez durduruldu. Burada da alkolmetreyi üfleyen Kadir S., polislere, yarım saat önce ceza yediğini ve tekrar yazılacak cezayı asgari ücretle çalıştığı için ödeyemeyeceğini söyledi. Kadir S., polislere, "Elinizi önce vicdanınıza koyun. Affetmek yok mu? Allah affediyor" dedi. Kadir S.'ye 'ehliyet olmadan araç kullanmak'tan ve 'ikinci kez alkollü olarak araç kullanmak'tan 6 bin 560 TL'lik para cezası kesilirken, ehliyetine el koyulma süresi 30 aya çıkarıldı. Otomobil ise trafikten men edilerek, çekiciyle otoparka götürüldü.

PARTNERSosyal medyada herkes bunu paylaşıyorSosyal medyada herkes bunu paylaşıyor
Evini ateşe verdi, apartmanda paniğe yolaçtıEvini ateşe verdi, apartmanda paniğe yolaçtı
Adana'da 10 araç birbirine girdi: 7 yaralıAdana'da 10 araç birbirine girdi: 7 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

Sinan gelinin dekoltesini görünce...

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

ABD ve İsrail'den flaş karar! Resmen ayrıldılar

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

Şok sözler: Siyaseti iflas edince eski defterleri karıştırıyor!

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Berkay'ın ölüm nedeni yürekleri yaktı

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Emekli uzman çavuş dehşeti! Ailesini katletti

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Abdülhamit onun için yaptırmıştı! 120 yıl sonra bir ilk

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Taksim'de taciz girişimi güven timleri tarafından böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Adana'da isyan ettiren olay: Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

İzmir'de 8 aydır ayrı olduğu kocasını vurup kaçmıştı! Teslim oldu, nedenini açıkladı

Kocasını vurup kaçmıştı! Teslim oldu, nedenini açıkladı

Erzurum'da iki kafadar igloo yaptı!

Erzurum'da iki kafadar yaptı! Önce kimse ne olduğunu anlamadı...

Yalnız yaşadığı evde ölü bulunmuştu... Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili yeni gelişme!

Nagihan'ın esrarengiz ölümüyle ilgili kritik gelişme

Ankara'da korkunç olay! Yardım çığlığı atan kadın balkondan düşerek hayatını kaybetti

Yardım çığlığı atan kadının feci sonu! Sesi duyanlar...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.