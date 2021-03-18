Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, "Ben yapmadım" dedi

Kan donduran olay, dün, Bursa Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İdris D., kaldırımda oturan Koray B.'nin yanına gelerek, telefonu ile cüzdanını istedi. Tepki gösteren Koray B. ile İdris D. arasında tartışma çıktı.

KENDİSİNE KARŞI GELEN HERKESE BIÇAK SAVURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İdris D., Koray B.'yi 2 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. İdris D., metroda girerek, izini kaybettirmek istedi. Ancak bu sırada metrodaki güvenlik görevlisi Abdullah Y. ile tartışmaya başladı. İdris D., Abdullah Y.’yi de bıçaklayarak, yaraladı. Kaçmaya devam eden İdris D., son olarak yoldan geçen ve içinde müşteri olan taksiye bindi. İdris D., “Neden bindin?” diye soran müşteri Ümit P.’yi göğsünden bıçakladı. Yaralılar olay yerlerine sevk edilen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Abdullah Y. ve Ümit P.’nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İdris D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkarıldığı sırada basın mensuplarının "Neden yaptın?" diye sorduğu şüpheli, “Ben yapmadım, ben bilmiyorum” dedi.