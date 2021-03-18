HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, "Ben yapmadım" dedi

Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, "Ben yapmadım" dedi

18.03.2021 12:32 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yarım saatte tanımadığı 3 kişiyi bıçakladı, "Ben yapmadım" dedi

Bursa'da yarım saat içerisinde tanımadığı 3 kişiyi bıçaklayarak, yaralayan İdirs D. (25), adliyeye sevk edildi. İdris D., basın mensuplarının "Neden yaptın?" sorusuna, “Ben yapmadım, ben bilmiyorum” yanıtını verdi.

Kan donduran olay, dün, Bursa Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İdris D., kaldırımda oturan Koray B.'nin yanına gelerek, telefonu ile cüzdanını istedi. Tepki gösteren Koray B. ile İdris D. arasında tartışma çıktı.

KENDİSİNE KARŞI GELEN HERKESE BIÇAK SAVURDU

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İdris D., Koray B.'yi 2 yerinden bıçaklayıp, kaçtı. İdris D., metroda girerek, izini kaybettirmek istedi. Ancak bu sırada metrodaki güvenlik görevlisi Abdullah Y. ile tartışmaya başladı. İdris D., Abdullah Y.’yi de bıçaklayarak, yaraladı. Kaçmaya devam eden İdris D., son olarak yoldan geçen ve içinde müşteri olan taksiye bindi. İdris D., “Neden bindin?” diye soran müşteri Ümit P.’yi göğsünden bıçakladı. Yaralılar olay yerlerine sevk edilen ambulanslarla farklı hastanelere kaldırılıp, tedaviye alındı. Abdullah Y. ve Ümit P.’nin hayati tehlikeyi atlatamadığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan İdris D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyetten çıkarıldığı sırada basın mensuplarının "Neden yaptın?" diye sorduğu şüpheli, “Ben yapmadım, ben bilmiyorum” dedi.

Screenshot_21

Screenshot_22

Screenshot_23


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'Komşusunu uygunsuz giyiniyor diyerek polise şikayet etti! 'Ateşli olmaya devam edeceğim'
Şehirler arası seyahat kısıtlaması mı geliyor? Şehirler arası seyahat kısıtlaması mı geliyor?
15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı15 yıldır saçlarını kestirmiyor! Gören şaştı kaldı
Anahtar Kelimeler:
Bursa

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Iğdır Valisi Sarıibrahim: Acil durum ilan etmeliyiz

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kur'an-ı Kerim'den 26 ayet çıkarılsın!

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Kızına cinsel istismarda bulunmuştu! İğrenç olayda flaş gelişme

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Ayak bileği için doktora gitti interseks çıktı!

Diğer Haberler

Duayen gazeteci Seçkin Türesay hayatını kaybetti (Seçkin Türesay kimdir?)

Usta gazeteci hayatını kaybetti

Dur Yolcu şiirinin yazarı kimdir? İşte 18 Mart Çanakkale Zaferi Dur Yolcu şiirinin sözleri

Dur Yolcu şiirini Necmettin Halil Onan kaleme aldı

EUROCONTROL açıkladı: Avrupa'nın zirvesinde İstanbul var

EUROCONTROL açıkladı: Avrupa'nın zirvesinde İstanbul var

19 Mart Cuma mesajları gönder | Peygamberimizin Cuma sözleri ve cuma akşamı mesajları resimli

İşte 19 Mart Cuma mesajları

Şehirler arası seyahat kısıtlaması mı geliyor? Bilim Kurulu üyesi Akın'dan dikkat çeken sözler

Şehirler arası seyahat kısıtlaması mı geliyor?

Yürek sızlatan anlar: Şehit babasının mezarına yazdığı mektubu astı

Yürek sızlatan anlar: Şehit babasının mezarına mektup astı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.