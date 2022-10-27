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Yarım ton kaçak tütün ele geçirildi

27.10.2022 11:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde yapılan aramalarda yarım ton kaçak tütün ele geçirildi.2 kişiye adli işlem yapıldıEdinilen bilgilere göre; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesi çalışmaları çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi.

Yarım ton kaçak tütün ele geçirildi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde bazı adreslerde yapılan aramalarda yarım ton kaçak tütün ele geçirildi.

2 kişiye adli işlem yapıldı
Edinilen bilgilere göre; Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığının önlenmesi ve deşifre edilmesi çalışmaları çerçevesinde operasyon gerçekleştirildi. Çerkezköy ve Kapaklı ilçelerinde 3 ayrı adreste yapılan aramada, 250 bin dolu makaron, 500 kilogram tütün, bir kompresör ve bir tütün kırma makinesi ele geçirdi. Konuyla ilgili 2 kişiye adli işlem gerçekleştirildi.

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Tekirdağ

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