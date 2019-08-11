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Yarım tonluk boğa üzerine devrildi, ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.08.2019 16:58 | Son Güncelleme

ADIYAMAN’ın Gerger ilçesinde kesmek için yere yatırmaya çalıştığı 500 kiloluk boğa üzerine devrilen Mehmet Yeşilkaya, ağır yaralandı.

Yarım tonluk boğa üzerine devrildi, ağır yaralandı

Haci BOZKURT-Murat KURT/KAHTA (Adıyaman),(DHA)- ADIYAMAN’ın Gerger ilçesinde kesmek için yere yatırmaya çalıştığı 500 kiloluk boğa üzerine devrilen Mehmet Yeşilkaya, ağır yaralandı.
İlçe merkezinde 7 kişinin ortak olduğu yaklaşık 500 kiloluk boğanın kesim için ayakları bağlandı. Yere yatırılmak istenen boğa, kesmek için bekleyen Mehmet Yeşilkaya'nın üzerine devrildi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Gerger Devlet Hastanesi'ne götürülen Yeşilkaya'nın ayaklarında ve vücudunun çeşitli yerlerinden kırıklar olduğu belirlendi. Yeşilkaya daha sonra sevk edildiği Kahta Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Yarım tonluk boğa üzerine devrildi, ağır yaralandıYarım tonluk boğa üzerine devrildi, ağır yaralandı

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