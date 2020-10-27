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Yarın 28 Ekim Çarşamba bankalar açık mı? 28 Ekim banka çalışma saatleri

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.10.2020 14:04 | Son Güncelleme

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’na kısa bir süre kala vatandaşlar arasında yarın 28 Ekim Çarşamba bankalar açık mı sorusu sorulmaya başlandı. Resmi tatilin bir gün öncesi olan 28 Ekim’de yarım gün çalışılacağı için 28 Ekim banka çalışma saatleri de merak ediliyor. İşte detaylar…

Yarın 28 Ekim Çarşamba bankalar açık mı? 28 Ekim banka çalışma saatleri

28 Ekim bankalar kaça kadar açık sorusu, yarın bankadaki işlerini halletmeyi planlayan vatandaşlar tarafından sorulmaya başlandı. Bilindiği üzere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 1,5 günlük tatil olacak. Bu nedenle bankalardaki işlerini bir an önce halletmek isteyenler 28 Ekim bankalar yarım gün mü sorusunun cevabını merak ediyor. İşte resmi tatil sürecinde bankalarla ilgili tüm detaylar...

28 EKİM BANKALAR AÇIK MI?

28 Ekim bankalar tatil mi sorusu çok sayıda vatandaş tarafından soruluyor. Yapılacak resmi tatil nedeniyle 28 Ekim’de bankalar da öğle saatlerine dek çalışacak ve öğleden sonra tatil olacak. 29 Ekim günü de tatil olacak bankalar, 30 Ekim Cuma günü yeniden açılacak. Dolayısıyla vatandaşların merak ettiği 28 Ekim çarşamba bankalar açık mı sorusuna yanıt olarak; öğleden sonra çalışmayacak olan bankalar için vatandaşlar işlemlerini öğleye kadar bankalarda halledebilecek.

BANKALAR KAÇTA AÇILIYOR?

28 Ekim banka çalışma saatleri dışında vatandaşlar tarafından bankaların genel çalışma saatleri de merak ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle bir süre çalışma saatlerinde değişiklik yaşanmış olsa da artık bütün bankalar sabah saat 09.00 itibarıyla hizmet vermeye başladı. Yine de bazı bankalar pandemi nedeniyle saat 10.00’da çalışmaya başlayabiliyor. 09.00’da çalışmaya başlayan bankalar 12.30 ile 13.00 arasında ise öğle tatili yapıyor. Bankaların çalışma süreleri 17.00 itibarıyla ise sona eriyor.

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