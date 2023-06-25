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Yarın bankalar açık mı? 26 Haziran 2023 Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

25.06.2023 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın bankaların açık olup olmadığı Kurban Bayramı tatilinin 9 güne uzatılması nedeniyle merak konusu oldu. Bilindiği üzere, bu sene 4 günlük 26 Haziran ve 27 Haziran günlerinin de idari izin kapsamına alınmasıyla bayram tatili 9 güne çıktı. Çok sayıda vatandaş internette konuya dair araştırma yapıyor. Peki, yarın bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu? İşte 26 Haziran 2023 Pazartesi günü bankaların çalışma saatleri...

Yarın bankalar açık mı? 26 Haziran 2023 Pazartesi bankalar çalışıyor mu?

Yarın bankaların açık olup olmadığını öğrenmek isteyen kişiler arama motorlarında sorgulama yapıyor. Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor. Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor. Bilindiği üzere bayram tatili 9 güne çıkarıldı. Bu sebeple kamu kurumlarında çalışanlar 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günü idari izinli sayılacak. Peki, yarın bankalar açık mı, kapalı mı? Yarın bankalar çalışıyor mu?

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

Yarın bankalar açık olacak. 27 Haziran 2023 Salı Arife Günü bankalar yarım gün çalışıyor. Bankalar Kurban Bayramı’nın birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü gününde ise kapalı olacak.

ARİFE GÜNÜ YARIM GÜN MÜ, İDARİ İZİN Mİ?

Arife günü Kurban Bayramı'nda da diğer bayramlarda olduğu gibi yarım gün olacak.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN 2023?

Kurban Bayramı arifesi 27 Haziran 2023 Salı gününe denk geliyor.

2023 Diyanet takvimine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü 28 Haziran Çarşamba günü idrak edecek. Kurban Bayramı'nın 2. günü 29 Haziran Perşembe, 3. günü 30 Haziran Cuma ve 4. günü 1 Temmuz Cumartesi gününe denk geliyor.

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