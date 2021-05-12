HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Yarın bayram namazı kılınacak mı? Camilerde bayram namazı kılınacak mı? İşte Diyanet açıklaması...

Yarın bayram namazı kılınacak mı? Camilerde bayram namazı kılınacak mı? İşte Diyanet açıklaması...

12.05.2021 16:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mübarek Ramazan ayının son günü ve Arefe Günü bugün 12 Mayıs'ta idrak ediyor. Vatandaşlar Ramazan Bayram'ına saatler kala bayram namazı kılınacak mı, bayram namazı saat kaçta kılınacak gibi soruları araştırmaya koyuldu. Bu sene Koronavirüs tedbirleri nedeniyle camilerde bayram namazı kılınıp kılınmayacağı merak ediliyor. Peki yarın bayram namazı kılınacak mı? Camilerde bayram namazı kılınacak mı?

İşte Diyanet açıklaması...

YARIN BAYRAM NAMAZI KILINACAK MI? DİYANET'TEN BAYRAM NAMAZI İLE İLGİLİ ÖNEMLİ AÇIKLAMA

13 Mayıs itibariyle idrak edecek olan Ramazan Bayramı için hazırlıklar başladı. Vatandaşlar yarın Ramazan Bayramı'nın ilk gününde bayram namazının camilerde kılınıp kılınmadığını araştırıyor.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI YANITLADI!

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI YANITLADI!
Kanal 7'de yayımlanmakta olan "Prof. Dr. Mustafa Karataş'la Sahur Vakti" programına video konferans yoluyla katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, kendisine sorulan "Bayram namazı kılınacak mı, var mı?" sorusuna cevap olarak hazırlıkların yapıldığını söyledi ve şöyle devam etti: " Bayram namazı da cuma namazı gibi kısa bir namazdır. İki rekatlı bir namazdır. Biz kılınacak bir şekilde hazırlıklarımızı yapıyoruz.
Cuma namazını nasıl kılıyorsak bayram namazını da aynı şekilde kılabiliriz. Milletimizin camiye gelip bir hutbe ve iki rekat namazdan sonra dua yapıp camiden ayrılma imkanı var.
Dolayısıyla bayram namazında herhangi bir sıkıntı olacağını şu an itibarıyla düşünmüyorum, fevkalade bir durum olmazsa."

BAYRAMDA CAMİLER AÇIK MI?

BAYRAMDA CAMİLER AÇIK MI?
Yine Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Ramazan ayında yürütmeyi sürdürdüğü din hizmetleriyle ilgili bilgi veren Erbaş, "Beş vakit ve cuma namazlarımızda camilerdeki irşat çalışmalarımız devam ediyor. Dijital ortamı çok iyi kullanmaya başladık.
Diyanet TV'den irşat programları yapılıyor. Ayrıca Türkiye genelinde 90 bin kadar camimizde, imkanlar nispetinde, tedbirlere riayet ederek irşat hizmetlerine devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Bayram namazı Ramazan

En Çok Okunan Haberler

Metrelerce kuyruk! Fiyatını duyan akın etti

Metrelerce kuyruk! Fiyatını duyan akın etti

Önemli gelişme! Türkiye'de üretilecek

Önemli gelişme! Türkiye'de üretilecek

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Mesajı ifşa etti! "Hâlâ kardeş diyorsun edepsiz"

Pandemi yaramadı! Bikinili hali olay oldu

Pandemi yaramadı! Bikinili hali olay oldu

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

Mehmet Ağar'dan Sedat Peker'in iddialarına yanıt!

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

Erdoğan duyurdu: Bayram sonrası kontrollü normalleşme

İlginizi Çekebilir

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

Ormana gitmekten vazgeçince olanlar oldu

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

10 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

Son dakika: İllere göre haftalık vaka sayısı haritası açıklandı

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İfadesi ortaya çıktı! Vahşetin nedeni 'Yakışıklı değilsin' sözü

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

İçişleri Bakanlığı'ndan flaş Ekrem İmamoğlu kararı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.