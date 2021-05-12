Yarın bayram namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı

Ramazan ayının son sahurunda TRT1'e konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını söyledi.

Erbaş, “Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekanlar camilerimiz oldu. Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız. Kardeşlerimizin titizlikle tedbirlere uyarak, kimseye zarar vermeden kısa zaman içerisinde bayram namazını kılıp evlerine dönmelerini buradan tavsiye ediyorum” dedi.

Kudüs, Gazze ve Mescid-i Aksa'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarıyla ilgili konuşan Erbaş, sorunun uzun yıllardan itibaren insanlığın, dünyanın gözleri önünde kartopu gibi büyüyerek günümüze kadar geldiğini söyledi.

Müslümanların birlik beraberlik içerisinde olması gerektiğini ve bunun derdini taşıdıklarını belirten Erbaş, “Son günlerde gerek Mescidi Aksa baskınları ile ki İslam’da mabetlerin dokunulmazlığı, masuniyeti vardır. Savaşta dahi mabetlere, din adamlarına, çocuklara, kadınlara dokunulmaz. Hatta bizim alimlerimiz Kur’an’dan ve sünnetten almış olduğu ilhamlarla o kadar titiz davranmış ki savaş esnasında da olsa o bölgenin hayvanlarına, yeşiline dokunamazsınız. Bizim medeniyetimizin en önemli kazanımlarındandır bu. Ama şu anda geçtik mabedi, insanlar öldürülüyor. Birkaç gün içerisinde 40’a yakın şehit var Filistinli Müslümanlardan. Şu mübarek Ramazan gününde, böyle bir zulmü yapmak insanlığa yakışmaz. Hiçbir insan böyle bir zulümden, böyle bir katliamdan memnun olamaz” değerlendirmesinde bulundu.