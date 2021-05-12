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  4. Yarın bayram namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı

Yarın bayram namazı kılınacak mı? Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş açıkladı

12.05.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını ifade ederek, "Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekanlar camilerimiz oldu. Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız" dedi.

Ramazan ayının son sahurunda TRT1'e konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram namazının camilerde kılınacağını söyledi.

Erbaş, “Salgın tedbirlerinin en güzel uygulandığı mekanlar camilerimiz oldu. Cemaatimiz, tedbirler noktasında çok düzenli hareket etti. Bu tedbirlere riayet ederek inşallah bayram namazlarımızı kılacağız. Kardeşlerimizin titizlikle tedbirlere uyarak, kimseye zarar vermeden kısa zaman içerisinde bayram namazını kılıp evlerine dönmelerini buradan tavsiye ediyorum” dedi.

Kudüs, Gazze ve Mescid-i Aksa'da İsrail'in Filistinlilere yönelik saldırılarıyla ilgili konuşan Erbaş, sorunun uzun yıllardan itibaren insanlığın, dünyanın gözleri önünde kartopu gibi büyüyerek günümüze kadar geldiğini söyledi.

Müslümanların birlik beraberlik içerisinde olması gerektiğini ve bunun derdini taşıdıklarını belirten Erbaş, “Son günlerde gerek Mescidi Aksa baskınları ile ki İslam’da mabetlerin dokunulmazlığı, masuniyeti vardır. Savaşta dahi mabetlere, din adamlarına, çocuklara, kadınlara dokunulmaz. Hatta bizim alimlerimiz Kur’an’dan ve sünnetten almış olduğu ilhamlarla o kadar titiz davranmış ki savaş esnasında da olsa o bölgenin hayvanlarına, yeşiline dokunamazsınız. Bizim medeniyetimizin en önemli kazanımlarındandır bu. Ama şu anda geçtik mabedi, insanlar öldürülüyor. Birkaç gün içerisinde 40’a yakın şehit var Filistinli Müslümanlardan. Şu mübarek Ramazan gününde, böyle bir zulmü yapmak insanlığa yakışmaz. Hiçbir insan böyle bir zulümden, böyle bir katliamdan memnun olamaz” değerlendirmesinde bulundu.

“HANİ SENİN KİTABINDA ÖLDÜRMEYECEKSİN EMRİ VARDI”

Tevrat'taki on emirden birinde “Öldürmeyeceksin” denildiğini hatırlatan Erbaş, “Yahudilikte, Tevrat’ta öldürmeyiniz emri o kadar açıktır ki, öldürmeyeceksin 10 Emir’den birisidir. Peki, nasıl öldürüyorsun ve Mescidi Aksa'da ibadet halindeki insanların üzerine nasıl ateş ediyorsun? Hani senin kitabında öldürmeyeceksin emri vardı. Bu emrin niçin dinlemiyorsun yoksa Yahudi olanların dışındakileri, öldürmeyeceksin emrinin dışında mı tutuyorsun. Böyle bir inanç olmaz, inançlar evrenseldir genelde. Öldürmeyeceksin dediğiniz zaman, insanı öldürmeyeceksin” dedi.

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“İSLAM ŞİDDETLE BAĞDAŞMAZ”

İslam adına şiddete başvuran terör örgütlerinin olduğunu ve onlarla da mücadele ettiklerini belirten Erbaş, “Bugün Müslümanlar içerisinde terör grupları olarak sayılan bir takım gruplar, terör örgütleri var. Kendilerinin İslam’ı en iyi yaşadığını iddia eden gruplar var. Biz onlarla mücadele ediyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki, İslam şiddetle bağdaşmaz. Müslüman barış insanı demektir. İslam barış anlamına gelir. Hangi inançtan olursa olsun şiddet varsa, bunu İslam için de söylüyorum, o inançta bir sapma vardır. Bu sapmayı nasıl önleyeceğiz, Kur’an ve sünnete sarılarak. Allah Resulü Efendimizin örnekliğinde buna göreceğiz” şeklinde konuştu.

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