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Yarın eczanaler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı?

01.05.2022 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'na sayılı saatler kaldı. Resmi tatillerde bir çok kamu, kurum ve kuruluş kapalı olurken eczanelerin mesai saatleri sorgulanmaya başlandı. Peki yarın eczaneler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı? İşte ayrıntılar...

Yarın eczanaler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı?

2 Mayıs Pazartesi günü başlayan Ramazan Bayramı 4 Mayıs günü sona erecek. Bu üç günlük süre içerisinde eczanede işi olan vatandaşlar, eczanelerin bayramda açık olup olmayacağını sorgulamaya başladı. Peki yarın eczaneler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı? İşte ayrıntılar...

Yarın eczanaler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı?

RAMAZAN BAYRAMI'NDA ECZANELER AÇIK MI?

Ramazan Bayramının 1. günü 2 Mayıs Pazartesi, 2. günü 3 Mayıs Salı ve 3. günü 4 Mayıs Çarşamba günü eczaneler hizmet vermeyecek.

Yarın eczanaler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı?

Ramazan Bayramı tatili boyunca eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle çalışacak.

Yarın eczanaler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda eczaneler açık olacak mı?

YARIN BANKALAR AÇIK MI?

Ramazan Bayramı'nda bankalar kapalı olacak. Bankada işi olan vatandaşlar bir sonraki iş günü olan 5 Mayıs'ı bekleyecek. 2 Mayıs 2022 Pazartesi, 3 Mayıs 2022 Salı ve 4 Mayıs 2022 Çarşamba günü bankalar kapalı olacak. Ancak havale mobil uygulamalar ve ATM’ler aracılığıyla yapılabilecek. Aynı şekilde bankanızın FAST anlaşması varsa EFT de yapabilirsiniz.


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Ramazan Bayramı Ramazan
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