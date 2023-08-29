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Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos'ta eczaneler çalışıyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir il il e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama

29.08.2023 23:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın kargolar açık mı, kapalı mı gibi soruların yanıtları şimdiden araştırılmaya başlandı. Türkiye, Büyük Taarruz'un 101. yıldönümünü yarın büyük bir coşkuyla kutlayacak, 30 Ağustos resmi tatili dolayısıyla devlet kurumları ve kuruluşlar kapalı olacak. Peki, yarın eczaneler hizmet verecek mi? 30 Ağustos Zafer Bayramı eczaneler çalışıyor mu? İşte tüm merak edilenler...

Yarın eczaneler açık mı, kapalı mı? 30 Ağustos'ta eczaneler çalışıyor mu? İstanbul, Ankara, İzmir il il e-Devlet nöbetçi eczane sorgulama

30 Ağustos eczaneler çalışıyor mu? Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanması sebebiyle her yıl 30 Ağustos “Zafer Bayramı” olarak kutlanıyor. 30 Ağustos Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli ulusal bayramlarından birisidir. Bu gün, resmi tatildir. Peki, 30 Ağustos'ta eczaneler açık mı, kapalı mı? İşte 30 Ağustos 2023 Salı günü eczanelerde son durum...

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30 AĞUSTOS'TA ECZANELER AÇIK MI, KAPALI MI?

30 Ağustos'ta eczaneler kapalı olacak. Bilindiği üzere 30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatildir.

30 AĞUSTOS'TA ECZANELER ÇALIŞMIYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı resmi tatil olduğu için yalnızca nöbetçi eczaneler hizmet verecek.

Konumunuza en yakın nöbetçi eczaneyi sorgulayarak işlemlerinizi nöbetçi eczanede halledebilirsiniz.

E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI

Vatandaşlar ayrıca e-Devlet uygulamasının arama motorundan "TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti" sayfasına girerek, Türkiye genelindeki tüm nöbetçi eczaneleri tek bir sayfada görebilecek.

E-DEVLET NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

Yunan ordularının Anadolu'daki ilerleyişinin Dumlupınar yakınlarında durdurulduğu tarih 30 Ağustos 1922'dir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak adlandırılan savaşta, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusu düşmanı hezimete uğratarak işgalin önüne geçmiştir. Bu zaferi takiben 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girmiş, Yunan ordusunun Anadolu'yu tamamen terk etmesi sağlanmıştır.

30 AĞUSTOS 33

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ VE ANLAMI

Zafer Bayramı olarak kutladığımız bu galibiyet, dünyanın en büyük ve kesin zaferlerinden biridir. Büyük Taarruz'un kesin galibiyetle sonuçlandığı bu tarih, milli egemenliğin ve bağımsızlığın nişanesidir. Kadim bir Türk savaş geleneği olan Turan taktiğinin uygulandığı bu eşsiz zafer, Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdiği savaş olarak tarihe geçti.

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