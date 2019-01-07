Yarın hangi illerde okullar tatil edildi? İşte eğitime kar nedeniyle ara verilen iller (İstanbul'da okullar tatil mi?)

Bitlis’te yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı köylerde okullar 1 gün tatil edilirken, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı bildirildi.

İstanbul’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı gün içinde aralıklarla yağmaya devam etti. Akşam saatlerinde ise şiddetini arttıran kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Ispartakule mevkiinde çekilen görüntülerde lapa lapa yağan kar ve beyaza bürünmüş sokaklar dikkat çekti. Kar yağışının gece boyunca devam etmesi bekleniyor.

Binlerce öğrenci olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğini araştırıyor. İstanbul Valiliğinden konu ile ilgili bir açıklama yapılmadı ancak yapıldığı takdirde haberimizde olacak.

Son 1 haftadır sürmeye devam eden yoğun kar yağışı ülke genelinde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bitlis, Bingöl, Ağrı, Çanakkale’nin Yenice ilçesi, Adıyaman'ın Sincik ilçesi, Balıkesir'in Manyas ilçesi ve Çorum'un Sungurlu ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 8 Ocak Salı günü okullar tatil edildi.

Ağrı Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte etkili olan kar yağışı sonrası köy yollarında aşırı buzlanma görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, meteorolojik verilere dayalı olarak yapılan değerlendirme sonucu öğrencilerin mağduriyet yaşamaması için tüm ilk ve orta dereceli okulların yarın tatil edildiği kaydedildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Karlıova, Yayladere, Yedisu ve Adaklı ilçelerindeki yoğun kar yağışının etkisinin sürdürdüğü belirtildi.

Öte yandan kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 8 Ocak Salı günü idari izinli sayılmalarına karar verilmiştir” denildi.

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, “Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bu gece ve yarın devam etmesi beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerimizin mağduriyet yaşamaması için Bitlis merkez ve merkeze bağlı tüm köylerde 8 Ocak Salı günü bir gün süreyle eğitim ve öğretime ara verilmiştir.

Açıklamada, "Buzlanma nedeniyle herhangi bir olumsuzluğa meydan vermemek için Valiliğimiz tarafından Ağrı merkeze bağlı taşıma kapsamındaki köy okullarında eğitim ve öğretim gören öğrencilerimiz için yarın 1 gün süre ile eğitime ara verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

ADIYAMAN - SİNCİK

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde yağan kar yağışından dolayı ilçe merkezindeki ve bağlı bazı köy okulları tatil edildi.

Birkaç gündür etkisini sürdüren kar yağışından dolayı Sincik ilçe merkezinde bulunan bütün okullar ile ilçeye bağlı Alancık,Yarpuzlu, Sakız, Serince,Balkaya ve Pınarbaşı Köylerindeki ilk ve ortaokullar 1 gün tatil edildi. Okulların 8 Ocak Salı günü tatil edildiği duyuruldu.

ÇORUM - SUNGURLU

Çorum'un Sungurlu ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle temel ve orta öğretim okullarında taşımalı eğitim gören öğrenciler için yarın tatil ilan edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Eryiğit yaptığı açıklamada, "Kar yağışı ve buzlanma sebebiyle Sungurlu ilçemizde temel ve orta öğretim okullarımızda taşımalı eğitim öğrencilerimize 08.01.2019 Salı günü tatil kararı alınmıştır. Öğrencilerimizin bugünü kitap okuyarak geçirmelerini diliyoruz" ifadelerini kullandı.