Yarın hasteneler çalışıyor mu? 30 Ağustos Zafer Bayramı hastane ve sağlık ocakları açık mı, kapalı mı?

30 Ağustos hastaneler çalışıyor mu? Birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Atatürk'ün başkomutanlığında yapıldığı için Başkomutanlık Meydan Muharebesi adıyla da bilinen Büyük Taarruz'un başarıyla sonuçlanması sebebiyle her yıl 30 Ağustos “Zafer Bayramı” olarak kutlanıyor. 30 Ağustos Türkiye Cumhuriyeti’nin önemli ulusal bayramlarından birisidir. Bu gün, resmi tatildir. Peki, 30 Ağustos'ta hastaneler açık mı, kapalı mı? İşte 30 Ağustos 2023 Salı günü hastanelerde son durum...

30 AĞUSTOS'TA HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos'ta hastanelerin acil servisleri hizmet vermeyi sürdürecek.

30 AĞUSTOS HASTANELER ÇALIŞIYOR MU?

30 Ağustos Zafer Bayramı kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar için 1 gün süreyle tatil olacak. Ancak bu süre zarfında hastanelerin acil bölümleri hizmet verecek. Hastaneler ve sağlık ocakları 31 Ağustos Perşembe günü normal çalışma saatlerine devam edecekler.

30 AĞUSTOS'TA NE OLDU?

Yunan ordularının Anadolu'daki ilerleyişinin Dumlupınar yakınlarında durdurulduğu tarih 30 Ağustos 1922'dir. Başkomutanlık Meydan Muharebesi ya da Dumlupınar Meydan Muharebesi olarak adlandırılan savaşta, Başkomutan Mustafa Kemal Paşa önderliğindeki Türk ordusu düşmanı hezimete uğratarak işgalin önüne geçmiştir. Bu zaferi takiben 9 Eylül'de Türk ordusu İzmir'e girmiş, Yunan ordusunun Anadolu'yu tamamen terk etmesi sağlanmıştır.

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI ÖNEMİ VE ANLAMI

Zafer Bayramı olarak kutladığımız bu galibiyet, dünyanın en büyük ve kesin zaferlerinden biridir. Büyük Taarruz'un kesin galibiyetle sonuçlandığı bu tarih, milli egemenliğin ve bağımsızlığın nişanesidir. Kadim bir Türk savaş geleneği olan Turan taktiğinin uygulandığı bu eşsiz zafer, Atatürk'ün "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini verdiği savaş olarak tarihe geçti.



