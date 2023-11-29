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  4. YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 30 Kasım Perşembe günü okul var mı, yok mu? Gözler valiliğe çevrildi!

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 30 Kasım Perşembe günü okul var mı, yok mu? Gözler valiliğe çevrildi!

29.11.2023 23:08 | Son Güncelleme:
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İstanbul'da okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul'u etkisi altına alan şiddetli yağmur ve rüzgarın ardından ardından okullların eğitim ve öğretime ara vermesi durumuna dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasım Perşembe günü okul var mı, yok mu? Gözler valilikten gelecek açıklamada...

YARIN İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ? 30 Kasım Perşembe günü okul var mı, yok mu? Gözler valiliğe çevrildi!

İstanbul'da görülen şiddetli fırtınanın ardından okulların tatil olma durumu gündemde yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü değerlendirmelere göre, İstanbul'da kuvvetli yağış bekleniyor. Yağış tahmini sonrasında yarın İstanbul'da okulların tatil olup olmayacağı araştırılıyor. Peki, yarın İstanbul'da okullar tatil mi? 30 Kasım Perşembe ve 1 Aralık Cuma günü okul var mı, valilikten açıklama geldi mi? İşte detaylar...

İSTANBUL'DA OKULLAR TATİL Mİ?

13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında ara tatile çıkan okullar 20 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime kaldığı yerden devam ediyor. Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'da okulların tatil edilmesi durumuna ilişkin son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

30 KASIM 2023 İSTANBUL HAVA DURUMU

İSTANBUL 10°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu akşam saatlerinde il genelinde, gece doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

METEROLOJİ'DEN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre:

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Kırıkkale, Çorum, Amasya, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinin yağmur ve sağanak, Marmara ile Kıyı Ege'nin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Kıyı Ege, Marmara'ın güney ve doğusu ile Tekirdağ, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Bolu çevrelerinde kuvvetli, Kıyı Ege'de çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor. Bu gece ve sabah saatlerinde doğu kesimlerde yer yer pus ve sis olacağı tahmin ediliyor.


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