Yarın kahvehaneler açılacak mı? 1 Haziran'da kahvehane ve kıraathaneler açılacak mı?

15 aydır neredeyse hiç faaliyet gösteremeyen kahvehane ve kıraathaneler, 1 Haziran’dan sonra alınacak tedbirlerin genişletilmesi sonucunda açılma kararını bekliyor. Tüm işletme sahiplerinin gözünün çevrili olduğu kabine toplantısı ise, 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşiyor. Peki 1 Haziran’dan sonrası için alınan kararlar ile birlikte, kıraathaneler ve kahvehaneler açılır mı?

1 HAZİRAN KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.

Ayrıca 13-14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinin de toplantıda gündeme geleceği tahmin ediliyor.

Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.