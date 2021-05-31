Yarın kahvehaneler açılacak mı? 1 Haziran'da kahvehane ve kıraathaneler açılacak mı?

15 aydır neredeyse hiç faaliyet gösteremeyen kahvehane ve kıraathaneler, 1 Haziran’dan sonra alınacak tedbirlerin genişletilmesi sonucunda açılma kararını bekliyor. Tüm işletme sahiplerinin gözünün çevrili olduğu kabine toplantısı ise, 31 Mayıs Pazartesi günü gerçekleşiyor. Peki 1 Haziran’dan sonrası için alınan kararlar ile birlikte, kıraathaneler ve kahvehaneler açılır mı?
1 HAZİRAN KABİNE TOPLANTISI GÜNDEMİ
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.
Ayrıca 13-14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinin de toplantıda gündeme geleceği tahmin ediliyor.
Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.
Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde 17 Mayıs’ta toplanmıştı. 1 Haziran’a kadar kademeli normalleşme dönemine geçişmişti. Kahvelerin de 1 Haziran'a kadar kapalı olacağı duyurulmuştu.
Toplantıda; restoran, lokanta ve kafelerin masa sınırlaması ile açılması, cumartesi sokağa çıkma kısıtlamasının ise kaldırılması bekleniyor. İşletmelerde iç mekan - dış mekan kullanımı da toplantı da tartışılacak.
Buna göre yapılan Kabine toplantısı sonrasında kahvehane ve kıraathanelerin müşteri sınırlaması ve açık alan kontrolüne tabi olacak şekilde, hafta içi ve Cumartesi günleri açılması bekleniyor.