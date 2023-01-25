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Yarın kandil mi, REGAİP KANDİLİ ne zaman? 26 Ocak ne kandili? Üç ayların başlamasıyla beraber gözler o tarihe çevrildi!

25.01.2023 13:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarın kandil olup olmadığı merak konusu oldu. Regaip Kandili'nin yaklaşması ile birlikte araştırmalar da hız kazandı. Recep, Şaban ve Ramazan ayını kapsayan üç ayların başlaması ile birlikte birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin sorgulama yapmaya başladı. Peki, yarın kandil mi, Regaip kandili ne zaman? 26 Ocak ne kandili? İşte, 2023 Regaip Kandili tarihi...

Yarın kandil mi, REGAİP KANDİLİ ne zaman? 26 Ocak ne kandili? Üç ayların başlamasıyla beraber gözler o tarihe çevrildi!

Yarın kandil olup olmadığını öğrenmek isteyen vatandaşlar internette araştırma yapıyor. İslam Peygamberi Hz. Muhammed, Regaip gecesinde (s.a.v) ana rahmine düşmüştür. Dolayısıyla bu gün Müslümanlar için oldukça önemlidir. Regaip Kandili tarihi Diyanet İşleri başkanlığının 2023 dini günler takvinibi yayımlaması ile belli oldu. Peki yarın kandil mi, 26 Ocak'ta hangi kandil var? İşte detaylar...

YARIN KANDİL Mİ? 26 OCAK 2023 PERŞEMBE

Yarın (26 Ocak 2023 Perşembe) Regaip Kandili idrak edilecek. Regaip Kandili'nde dua etmek, gündüzünde ise oruç tutmak önemlidir. Oruç tutak farz değildir. Fakat bu önemli günde oruçlu olmanın sevabı büyüktür.

REGAİP KANDİLİNİN ÖNEMİ NEDİR?

Receb ayının ilk Cuma gecesine Regaib gecesi denir. Hicrİ takvime göre, yedinci ay olan Receb'in ilk cuma gecesi Regaib Kandilidir. Bu gecede Yüce Allah'ın rahmet, bağış ve yardımlarının dağıtıldığına inanılır.

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Üç Aylar, dua ve tövbelerimizin kabul edilme ümidini daha fazla hissedildiği aylardır. Receb ayı ile başlayan, Şaban ile devam eden ve Ramazan ayı ile sona eren Üç Aylar’ı dualarla ibadetlerle geçirmek çok önemlidir.

2023 KANDİL TAKVİMİ

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