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  4. YARIN KOCAELİ'DE OKUL VAR MI? 20 Kasım Pazartesi günü okullar tatil mi, ara tatil uzadı mı? Gözler valilikte!

YARIN KOCAELİ'DE OKUL VAR MI? 20 Kasım Pazartesi günü okullar tatil mi, ara tatil uzadı mı? Gözler valilikte!

19.11.2023 11:28 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'de okulların tatil olup olmadığı merak ediliyor. Marmara ve Ege Bölgesi’nde etkisini gösteren şiddetli fırtınanın ardından ara tatilin uzatılması durumuna dair araştırmalar yoğunluk kazandı. Öğrenciler okul tatil duyuruları için valilikten gelecek son dakika açıklamalarını yakından takip ediyor. Peki, yarın Kocaeli'de okullar tatil mi? 20 Kasım Pazartesi günü okul var mı, valilikten açıklama geldi mi? İşte detaylar...

YARIN KOCAELİ'DE OKUL VAR MI? 20 Kasım Pazartesi günü okullar tatil mi, ara tatil uzadı mı? Gözler valilikte!

Kocaeli'de görülen şiddetli fırtına ve yer yer kar yağmasının ardından okulların tatil olma durumu gündemde yer aldı. Bilindiği üzere okullarda 13 Kasım 2023 Pazartesi günü başlayan ara tatil 17 Kasım 2023 Cuma sona ermişti. Hafta sonu etkisini gösteren şiddetli fırtınanın ardından okullarda sömestr tatilinin uzatılıp uzatılmayacağı merak konusu oldu. Peki, Kocaeli'de kar tatili var mı, yok mu? İşte detaylı bilgiler...

19 KASIM 2023 PAZAR GÜNÜ METEOROLOJİ'DEN HAVA TAHMİNİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara, İç Ege, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, İç Ege ve İç Anadolu'nun yüksekleri, Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kırklareli, Bursa ve Bilecik’in yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara, Batı ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Doğu Akdeniz, Doğu Anadolu’nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Ordu çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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KOCAELİ'DE OKULLAR TATİL Mİ?

13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında ara tatile çıkan okullar 20 Kasım Pazartesi günü eğitim ve öğretime kaldığı yerden devam edecek. Olumsuz hava şartları nedeniyle Kocaeli'de okulların tatil edilmesi durumuna ilişkin son dakika açıklaması geldiğinde haberimizin içerisine eklenecektir.

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