Yarın metrobüsler ve metrolar çalışacak mı? 25 Ocak'ta yarın eczaneler açık mı?

Kar yağışı sonrası İstanbul Valisi Ali Yerlikaya Twitter üzerinden uyarılarda bulunmaya devam ediyor. Kamuda çalışma saatleri erkene çekilirken, uçuşlar ise iptal edildi. Trafik duruma da vatandaşlar tarafından araştırılırken, Trakya istikametinden İstanbul yönüne seyahat eden araçların geçişine izin verilmemeye başlandı. Peki yarın metrobüsler ve metrolar çalışacak mı?

YARIN METROBÜS VE METROLAR ÇALIŞACAK MI?

Şu an için metro, metrobüs ve İETT otobüslerinin çalışması ile ilgili herhangi bir sınırlandırılma yapılmadı. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması yönünde uyarılar yapılamaya devam ediliyor. Ancak yeni bilgiler geldiğinde sayfamızda yer vereceğiz.

Alınan kararlardan birine göre AVM'ler ise 19.30'da kapanacak.

YARIN ECZANELER AÇIK MI?

İstanbul'da kötü hava koşulları nedeniyle pek çok konuda aksaklıklar yaşanırken eczanelerin durumu merak edildi. Şu an için eczaneler hakkında bir karar bulunmuyor. Bu sebeple eczaneler açık olup hizmet vermeye devam edecek.

KAMU PERSONELİ HAKKINDA DUYURU!

Ayrıca güvenlik, sağlık ve ulaşım hizmetleri dışında kamuda görevli memur, işçi ve diğer personel 25 Ocak 2022 Salı günü tam gün idari izinli sayılacak.

E-5 KAR YAĞIŞI NEDENİYLE KAPANDI!

Haramidere E-5 yolunda ise kar yağışı nedeniyle yollar kapandı ve araçlar mahsur kaldı.

