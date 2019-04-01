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Yarın Miraç Kandili

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 12:22 | Son Güncelleme

Hazreti Muhammed'in Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kabul edilen Miraç Kandili, yarın idrak edilecek

İslam aleminde "Allah'a yükseliş ve arınma" olarak kabul edilen Miraç Kandili, yarın idrak edilecek.

Miraç Kandili, 8 Mart'ta başlayan "üç aylar"ın ilki olan recep ayının 27'nci gecesine denk geliyor.

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda "Burak" adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz, miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Miraç Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

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