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Yarın noterler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda noterler açık mı kapalı mı olacak?

01.05.2022 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramazan Bayramı'nın birinci günü bu yıl 2 mayıs Pazartesi gününe denk geliyor. Vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda noterlerin açık olup olmayacağını araştırıyor. Peki yarın noterler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda noterler açık mı kapalı mı olacak? İşte ayrıntılar...

Yarın noterler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda noterler açık mı kapalı mı olacak?

Ramazan Bayramı'nda resmi daireler kapalı olacak. Resmi tatilin noter için de geçerli olup olmadığı araltırılmaya başlandı. Ramazan Bayramı'nın birinci gününe sayılı saatler kaldı. Peki yarın noterler açık mı? 2, 3, 4 Mayıs Ramazan Bayramı’nda noterler açık mı kapalı mı olacak? İşte ayrıntılar...

Yarın noterler açık mı? Ramazan Bayramı'nda noterler açık mı kapalı mı olacak?

BAYRAMDA NOTERLER AÇIK MI?

Bayramda noterler kapalı olacak. 2 Mayıs, 3 Mayıs, 4 Mayıs tarihleri arasında noterde işlemi olanlar işlerini 5 Mayıs Perşembe günü halledecek.

BAYRAMDA NÖBETÇİ NOTER OLACAK MI?

Noterler Birliği'nin internet sitesinde 2, 3, 4 Mayıs tarihlerine ait nöbetçi noter bulunmuyor. Yani bayram boyunca nöbetçi noterler de dahil olmak üzere tüm noterler kapalı olacak. Ayrıca 1 Mayıs Pazar arefe günü de noterler ve nöbetçi noterler kapalı olacak.

2022 NOTER ÇALIŞMA SAATLERİ

Noterler hafta içi her gün mesaiye 09:00'da başlar ve öğle tatili olan 12:00'a veya 12:30'a kadar (Noterlerde iş yoğunluğuna göre öğle arası 12:00-13:00 arası veya 12:30-13:30 arasında değişiklik gösterebilir) çalışmaya devam eder.

Öğleden sonra 13:00'da veya 13:30'da tekrar mesaiye başlayan noterler akşam kapanış saati olan 17:00'a kadar çalışmaya devam ederler.

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